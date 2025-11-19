Aumentan a 25 los muertos y más de 70 los heridos en ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este miércoles por la noche que han aumentado a 25 los muertos y más de 70 los heridos por los bombardeos del Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre entre las partes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado a través de un breve comunicado publicado en su canal de Telegram que "la cifra preliminar" de víctimas atendidas en los hospitales del enclave palestino "durante la escalada de la violencia de esta noche es de 25 mártires y más de 77 heridos, incluyendo casos críticos".

Hamás ha condenado "enérgicamente la horrible masacre israelí ocurrida hoy" en ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur), considerando que se trata de "una peligrosa escalada mediante la cual el criminal de guerra Benjamin Netanyahu (primer ministro de Israel) busca reanudar el genocidio contra" el pueblo palestino.

Así, ha rechazado las afirmaciones de Israel "de que sus fuerzas han sido atacadas, considerándolas un intento endeble y evidente de justificar sus continuos crímenes y violaciones" y haciendo hincapié en que centenares de palestinos han muerto desde la firma del acuerdo de alto el fuego, mientras que siguen violando el pacto al negarse a abrir el paso fronterizo de Rafá para la entrada de ayuda humanitaria.

Por ello, ha instado al Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, a que "cumpla sus compromisos declarados y ejerza una presión inmediata y firme para frenar" a Israel y "obligarle a respetar el alto el fuego y cesar su agresión". También ha pedido a "los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía—, como garantes del acuerdo, que cumplan sus compromisos y obliguen a la ocupación criminal a poner fin de inmediato a las violaciones que amenazan el alto el fuego".

Horas antes, el Ejército israelí había informado del lanzamiento de "ataques contra objetivos de la organización terrorista Hamás en puntos de la Franja de Gaza" después de que "terroristas dispararan contra una zona donde operan" sus tropas en Jan Yunis, "en violación del acuerdo de alto el fuego". "No hay bajas entre nuestras fuerzas", había recalcado, antes de reiterar que los militares "están desplegados en la zona y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

La cartera ministerial había elevado horas antes a 280 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego, hace poco más de un mes, un periodo en el que además se han registrado 672 heridos y se han recuperado 571 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y otras milicias palestinas, las autoridades de la Franja han notificado más de 69.500 fallecidos y 170.700 heridos.