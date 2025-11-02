Aumentan a 26 los muertos por el deslizamiento de tierras en Kenia

2 nov (Reuters) - El número de muertos por un deslizamiento de tierras en el valle del Rift, en el oeste de Kenia, aumentó a 26, informó el domingo un portavoz del Gobierno, tras las fuertes lluvias del sábado.

Veinticinco personas seguían desaparecidas y otras 26 habían sido rescatadas tras las devastadoras inundaciones en el condado de Elgeyo-Marakwet, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura. La mayoría de las personas rescatadas estaban recibiendo tratamiento.

El Gobierno ha desplegado aviones militares y especialistas en respuesta a catástrofes para llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate, añadió Mwaura.

Cientos de personas han muerto en los últimos años por deslizamientos de tierra e inundaciones en Kenia, y los científicos afirman que el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos más intensos y frecuentes.

En el peor incidente del año pasado, 61 personas murieron en un deslizamiento de tierras e inundaciones repentinas en el centro de Kenia.

Los deslizamientos de tierras en el este de la vecina Uganda también han causado la muerte de al menos 13 personas en la última semana, según la Cruz Roja ugandesa. (Reporte de Nelson Banya; Editado en Español por Ricardo Figueroa)