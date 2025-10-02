Aumentan a 36 los muertos por el tifón Bualoi en Vietnam
HANÓI, 2 oct (Reuters) -
El número de muertos en Vietnam por el tifón Bualoi y las inundaciones que provocó ha aumentado a 36, según un informe del jueves de la agencia gubernamental de gestión de catástrofes.
Bualoi tocó tierra el lunes en el centro-norte de Vietnam trayendo enormes marejadas, fuertes vientos y lluvias torrenciales que también dejaron 21 desaparecidos y 147 heridos, según el informe.
La agencia también elevó su estimación de los daños materiales causados por el tifón y sus inundaciones a 11,5 billones de dong (US$435,80 millones), frente a los US$303 millones de un informe anterior publicado el miércoles.
El tifón dañó gravemente carreteras, escuelas y oficinas y provocó fallos en la red eléctrica que dejaron sin electricidad a decenas de miles de familias, según el informe.
Más de 210.000 casas resultaron dañadas o inundadas y más de 51.000 hectáreas de arroz y otros cultivos quedaron destruidas.
(1 dólar = 26.388 dong) (Información de Khanh Vu; edición de David Stanway; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
