Aumentan a 382 los muertos por desnutrición en Gaza, con 100 fallecidos ya desde la declaración de hambruna

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 382 personas han muerto en la Franja de Gaza por falta de alimentos, según un recuento del Ministerio de Sanidad local que incluye por primera vez más de 100 fallecidos desde que la ONU declaró formalmente la hambruna en el enclave palestino el pasado 22 de agosto. En concreto, 104 personas han muerto desnutridas desde entonces, entre ellas una veintena de niños. El recuento del Ministerio, controlado por Hamás, estima que la inseguridad alimentaria ya se ha cobrado la vida de 135 menores de edad en la Franja, pese a los llamamientos constantes a Israel para que permita la entrada de más ayuda. La ofensiva militar israelí, iniciada en octubre de 2023 como respuesta a los ataques perpetrados por Hamás, ha matado en estos casi dos años a 64.368 personas, mientras que más de 162.000 han resultado heridas. Las autoridades locales temen que el recuento real sea mucho mayor, ya que aún habría cadáveres entre los escombros o en zonas inaccesibles.