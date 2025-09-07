Aumentan a 387 los palestinos muertos de hambre por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza
MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a 387 los palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado difundido a través de Facebook que durante las últimas horas se han confirmado otros cinco decesos por esta causa, tres de ellos en menores de edad. Así, ha resaltado que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 138 niños, una cifra que asciende a 23 desde que Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza el pasado 22 de agosto.
La ofensiva israelí ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por su elevado número de víctimas y la enorme destrucción causada en el enclave, así como por estar acompañada por intensas restricciones por parte de Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la población. Según el último balance, casi 64.370 personas han muerto.
