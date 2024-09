Aumentan a 50 los muertos por la explosión de una mina de carbón en Irán

TEHERÁN (AP) — El número de muertos por la explosión de una mina de carbón en el este de Irán aumentó a 50 el miércoles, después de que uno de los mineros heridos en la explosión del fin de semana falleciera en el hospital, informó la televisión estatal iraní.

Una fuga de gas metano provocó una explosión el sábado en la mina de Tabas, a unos 540 kilómetros (335 millas) al sureste de la capital, Teherán. Este tipo de gases son habituales en la minería, aunque las medidas de seguridad modernas exigen ventilación y otras medidas para proteger a los trabajadores.

Por el momento no ha quedado claro qué procedimientos de seguridad se aplicaban en la mina privada Tabas Parvadeh 5, explotada por Mandanjoo Co. Ltd. No fue posible contactar con la empresa para que hiciera comentarios.

La televisión estatal iraní dijo que de los 17 mineros heridos, nueve fueron hospitalizados y uno de ellos murió el miércoles.

Los cuerpos de los 49 trabajadores que murieron en la explosión han sido recuperados y la operación concluyó el miércoles por la mañana, sin dejar a nadie en paradero desconocido. En el momento de la explosión trabajaban 66 mineros.

La industria minera iraní ya ha sufrido catástrofes en el pasado. En 2017, una explosión en una mina de carbón mató al menos a 42 personas. En 2013, 11 trabajadores murieron en dos incidentes mineros distintos. En 2009, varios incidentes acabaron con la vida de un total de 20 trabajadores.

Las laxas normas de seguridad y los inadecuados servicios de emergencia en las zonas mineras fueron a menudo las causas de las muertes.

AP