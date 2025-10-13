Aumentan a 67.869 los muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a 67.869 los palestinos muertos y a 170.105 los heridos desde que comenzó la ofensiva israelí contra el enclave palestino hace más de dos años.

En el último balance, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante la última jornada, a medida que se han ido recuperando los cuerpos sin vida de más palestinos, se han registrado otros 63 muertos y 39 heridos, que han sido trasladados a los hospitales de la zona a pesar de que las instalaciones sanitarias se han visto gravemente afectadas por los bombardeos.

Así, ha matizado que la mayoría de los fallecidos estarían relacionados con ataques anteriores, al tiempo que ha alertado de que decenas de víctimas continúan sepultadas bajo los escombros, por lo que la cifra podría seguir aumentando durante los próximos días.

El balance no menciona nuevos fallecidos debido a la hambruna declarada en la ciudad de Gaza y otras partes del norte del enclave palestino, por lo que la cifra de muertos por esta causa se mantiene en 463, incluidos 157 niños.