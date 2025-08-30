Aumentan a 70 los muertos por el naufragio en Mauritania de una barcaza con migrantes procedentes de Gambia

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El naufragio del martes de una barcaza de migrantes en Mauritania ha dejado ya 70 muertos entre pesimistas expectativas de que la tragedia ha dejado más de 100 víctimas mortales. El Ministerio de Exteriores gambiano, en un comunicado publicado en su cuenta de X, ha abundado en detalles sobre el naufragio de una barcaza que zarpó de Sami Koto, en Gambia, y que transportaba a unos 150 ocupantes, la mayoría ciudadanos gambianos y senegaleses.

La barcaza se hundió a primera hora del martes, entre las 02.00 y las 03.00 de la mañana cerca de la costa de la localidad pesquera de Lemhaisrat, a 117 kilómetros de la capital mauritana, Nuakchot. El barco tenía como destino las Islas Canarias, en España.

El Gobierno gambiano ha recibido información oficial confirmada de que entre el 27 y el 28 de agosto los servicios de Emergencia mauritanos recuperaron 70 cuerpos sin vida, bien en el agua o arrastrados en la costa. Hasta ahora han sido contabilizados 16 supervivientes por lo que quedan aproximadamente unos 64 desaparecidos.

"Trágicamente, basándose en el número de sobrevivientes y el recuento estimado de pasajeros del barco, se cree que más de 100 personas pueden haber muerto en el incidente", ha lamentado el Ministerio de Exteriores gambiano. Entre los supervivientes, cinco de ellos son ciudadanos de este país.

Tras dar sus condolencias a familiares y afectados, el Ministerio "también hace un llamamiento a todos los gambianos, en particular a los jóvenes, para que se abstengan de emprender estos peligrosos viajes, que siguen cobrándose la vida de muchas personas".