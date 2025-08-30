Aumentan a casi 63.400 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 roza ya los 63.400, según han indicado este sábado las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han señalado que este balance incluye más de 330 muertos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria, incluidos 124 niños.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta el momento se han confirmado 63.371 fallecidos y 159.835 heridos, entre los que figuran 280 "mártires" tras una actualización de fallecidos incluidos por el Comité Judicial encargado del recuento. Aún hay cuerpos entre los escombros y tirados en zonas de difícil acceso, por lo que se teme que la cifra podría ser superior.

Asimismo, ha dicho que al menos 11.240 personas han muerto y 47.794 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, al tiempo que ha elevado a 2218 los fallecidos por ataques de las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incluidos 15 durante las últimas 24 horas.

Por otra parte, ha recalcado que al menos diez personas, entre ellas tres niños, han muerto de hambre durante el último día, lo que sitúa el total en 332, incluidos 124 niños.