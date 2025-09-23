LA NACION

Aumentan a cerca de 65.400 los muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Aumentan a cerca de 65.400 los muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aumentan a cerca de 65.400 los muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza
Aumentan a cerca de 65.400 los muertos y 167.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 65.400 los palestinos muertos y unos 167.000 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 65.382 muertos y 166.985 heridos, entre ellos 38 fallecidos y 190 heridos durante las últimas 24 horas, si bien ha reseñado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

Asimismo, ha detallado que entre las víctimas del último día figuran tres muertos y 15 heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2526 los muertos y a 18.511 los heridos en estos incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, ha resaltado que 12.823 personas han muerto y 54.944 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército de Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, ahora recrudecida con un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte) para intentar tomar el control de la localidad.

LA NACION
Más leídas
  1. Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario
    1

    Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario

  2. “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf
    2

    “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf

  3. Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque
    3

    Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque

  4. Cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
    4

    Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno

Cargando banners ...