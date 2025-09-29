Aumentan a cuatro los muertos por el tiroteo en una iglesia de Michigan, EEUU

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades estadounidenses han elevado a cuatro el número de víctimas mortales en el ataque de este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Así lo ha confirmado durante una rueda de prensa el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, después de que hayan encontrado "dos cadáveres más" dentro del templo, al que el sospechoso prendió fuego tras el tiroteo.

Estos dos cuerpos se suman así a los dos fallecidos por herida de bala a manos del tirador, un hombre de 40 años del barrio de Burton, en Flint, identificado como Thomas Jacob Sanford, quien ha muerto tras recibir una herida mortal durante un tiroteo con agentes de la Policía de Grand Blanc.

El sospechoso --un veterano de la guerra de Irak de 2003, según ha confirmado la Armada estadounidense a la cadena de televisión CNN-- embistió su vehículo contra el templo mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego después, ha indicado un agente de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Detroit.

La Policía Federal (FBI) ha confirmado que está investigando este ataque que ha dejado asimismo al menos ocho heridos, como un "acto de violencia selectiva".

La iglesia ha sufrido un incendio de importantes proporciones, según las imágenes transmitidas por las cadenas de televisión estadounidenses.