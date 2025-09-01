Aumentan a más 800 los muertos y 2500 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ha aumentado a más de 800, con alrededor de 2500 heridos, según han confirmado este lunes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

El Centro de Información y Medios del Gobierno afgano ha indicado en su cuenta en la red social X que hasta el momento se han confirmado 800 muertos y 2500 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada por el seísmo, a los que se suman doce muertos y 255 heridos en Nangarhar, 58 heridos en Laghman y cuatro heridos en Nuristán.

Asimismo, ha anunciado la formación de "un comité especial" bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación, al tiempo que ha indicado que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe, al tiempo que han facilitado varios números de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda.

El organismo ha resaltado que las carteras del Interior, Defensa y Sanidad trabajan ya para "evacuar a los mártires, trasladar a los heridos, entregar alimentos y suministros médicos" en las zonas afectadas, incluida la salida de 40 vuelos desde Nangarhar para evacuar a "cientos" de víctimas.

En este contexto, el viceministro de Información y portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha destacado en su cuenta en la red social X que las autoridades y los residentes "participan en esfuerzos de rescate" tras el seísmo, que "ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en algunas de las provincias orientales".

Así, ha hecho hincapié en que "hay equipos de apoyo de provincias cercanas y del centro (del país) que se dirigen ya a la zona", antes de prometer que "se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas", ante el temor de que la cifra de fallecidos y heridos aumente en las próximas horas, una vez se pueda acceder a localidades aisladas en estas provincias.

Por su parte, el Gobierno ha publicado además un comunicado mostrando su "gran tristeza" por el "poderoso terremoto" en el este del país, un mensaje en el que ha pedido a la población que "cumpla su parte a la hora de dar refugio, comida y ropa a las familias afectadas por este incidente".

"Que Dios proteja a los musulmanes de estos desastres e incidentes en el futuro", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Jaama Press, el seísmo ha destruido varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el hipocentro ha estado ubicado relativamente cerca de la superficie y al hecho de que muchas de las viviendas estaban construidas con piedras y adobe, lo que ha facilitado su derrumbe.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán ha mostrado su "profunda tristeza" por el "devastador" seísmo, que "ha causado cientos de muertos".

“Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas”, ha destacado en su cuenta en X. El terremoto ha tenido lugar a las 23.47 horas (hora local, 20.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En Pakistán se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, si bien no se han confirmado víctimas ni daños, según la cadena Geo TV.