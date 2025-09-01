Aumentan a más de 110 los acusados en Reino Unido por mostrar apoyo a la ilegalizada ONG Palestine Action

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los acusados en Reino Unido por mostrar su apoyo a la ilegalizada ONG propalestina Palestine Action, considerada como organización terrorista en Reino Unido, han aumentado a 114 después de que la Policía Metropolitana haya informado este lunes de que otras 47 personas hayan sido notificadas por violar la ley antiterrorista.

"Reconocemos plenamente el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente sin infringir las leyes antiterroristas", ha resaltado en un comunicado la superintendente Helen Flanagan, jefa de operaciones del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana.

En este sentido, ha instado a la población a reconsiderar su decisión de manifestarse a favor de Palestine Action, ya que podrían ser arrestados, investigados y procesados en virtud del artículo 13 de la Ley de Terrorismo del año 2000, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión.

En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar complicaciones a la hora de entrar a países de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos o Japón, mientras que las autoridades universitarias podrían rechazar su admisión por violar la ley antiterrorista del país.

Cientos de personas han sido detenidas desde su prohibición el pasado 5 de julio, calificada por la ONG Human Right Watch (HRW) como "un grave abuso del poder estatal y una escalada aterradora en la cruzada" del Gobierno para "restringir los derechos de protesta".

El Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer, promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).