Aumentan a más de 210 los muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza

Alrededor de 210 personas han muerto a causa de los bombardeos ejecutados desde el 10 de mayo por Israel contra la Franja de Gaza, seg√ļn el √ļltimo balance facilitado por las autoridades del enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Isl√°mica (Ham√°s).

El Ministerio de Sanidad gazac√≠ ha se√Īalado que hasta el momento han muerto 212 palestinos, incluidos 58 menores de edad, y ha agregado que 1.450 personas han resultado heridas en el marco de la ofensiva, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

Los ataques aéreos israelíes han continuado a primera hora del día, incluido uno que ha alcanzado un edificio perteneciente a la Universidad Islámica en la Franja, que contenía centros educativos y una biblioteca, sin que haya detalles sobre si además ha dejado víctimas.

Asimismo, han sido bombardeadas varias viviendas en las localidades de Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Abasan, así como oficinas de Hamás y edificios gubernamentales en el enclave.

Seg√ļn las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', durante las √ļltimas cinco horas no han sido disparados proyectiles desde la Franja, con el √ļltimo disparado a las 6.15 horas (hora local), en medio de los esfuerzos internacionales para pactar un alto el fuego.

Al balance de v√≠ctimas en Gaza hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde la Franja, entre ellas una ciudadana india, y la de m√°s de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represi√≥n de las √ļltimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusal√©n.

En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho durante la jornada un llamamiento al fin de las hostilidades y ha destacado que los enfrentamientos "ya ha provocado una gran cantidad de v√≠ctimas civiles, entre ellos ni√Īos", seg√ļn ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos", ha manifestado Putin, quien ha abogado por buscar una solución al conflicto que se ajuste a las resoluciones aprobadas hasta la fecha por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Ej√©rcito israel√≠ ha se√Īalado a primera hora del d√≠a que durante la madrugada de este martes ha destruido varios "objetivos terroristas" en Ciudad de Gaza, incluidos lanzacohetes y t√ļneles de Ham√°s. "Ham√°s demuestra una vez m√°s que pone deliberadamente objetivos militares en zonas civiles", ha agregado.

Asimismo, el portavoz del Ejército israelí, Hidai Zilberman, ha destacado que en el marco de sus operaciones ha matado a más de 150 supuestos integrantes de Hamás y Yihad Islámica. En este sentido, ha dicho que más de 120 eran integrantes de Hamás y más de 25 eran miembros de Yihad Islámica.

Palestino "neutralizado" cerca de hebrón

Por otra parte, el Ejército ha anunciado la "neutralización" de un palestino que intentó atacar a militares en la ciudad cisjordana de Hebrón, antes de resaltar que iba armado con explosivos, un fusil de fabricación artesanal y un arma blanca.

"Los soldados han localizado al terrorista cuando se acercó a ellos e intentó disparar y lanzarles un explosivo. Los soldados respondieron con fuego y neutralizaron al terrorista", ha manifestado el Ejército a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Las tensiones aumentaron el 9 de mayo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

Tras ello, Ham√°s lanz√≥ varios proyectiles contra Jerusal√©n y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represi√≥n policial, lo que llev√≥ a Israel a responder con una campa√Īa de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.

El recrudecimiento de los combates se ha visto además seguido por un aumento de los enfrentamientos entre judíos y musulmanes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania, incluidas palizas e intentos de linchamiento, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de un conflicto civil a gran escala.

