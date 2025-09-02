Aumentan a más de 63.600 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, incluidos más de 75 en un día

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en más de 63.600 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 75 a causa de los ataques registrados durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el balance de víctimas a causa de la agresión israelí ha aumentado a 63.633 mártires y 160.914 heridos", una cifra que incluye 76 fallecidos y 281 heridos llegados a hospitales de la Franja durante el último día.

Así, ha resaltado que entre estas víctimas figuran doce muertos y 90 heridos tras ser atacados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2306 los fallecidos y a 16.929 los heridos en este tipo de incidentes, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles.

El ministerio ha apuntado además que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva han muerto 11.502 personas y 48.900 han resultado heridas, al tiempo que ha cifrado en 361 los muertos por hambre y desnutrición, incluidos 130 niños, entre críticas internacionales contra Israel por sus restricciones al reparto de alimentos a la población civil palestina.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo martes la muerte de dos presuntos altos cargos de Hamás en el marco de sus últimos ataques contra Gaza, asegurando que "decenas de terroristas" han muerto "durante el último mes" en operaciones en el norte y en el centro de la Franja, sin más detalles sobre cuándo murieron estos sospechosos.

Así, ha manifestado que uno de estos fallecidos es Ahmad abú Deif, a quien describe como subcomandante de operaciones del Battalón Zeitún de Hamás de 2024 y a quien acusa de "planificar, dirigir y perpetrar decenas de ataques y emboscadas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

El Ejército de Israel ha manifestado que otro de los muertos es un hombre identificado como Taleb Sidqi abú Atiui, de quien ha dicho que era "comandante" de la Fuerza Nujba, la unidad de élite de Hamás, al tiempo que ha insistido en que "las FDI siguen operando en la Franja de Gaza para proteger a los ciudadanos de Israel".