Aumentan a más de 64.650 los muertos y 163.500 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha aumentado a más de 64.650 muertos y 163.500 heridos, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 64.656 mártires y 163.503 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que afirma que durante las últimas 24 horas se han confirmado 41 muertos y 184 heridos por los ataques israelíes.

Así, ha resaltado que entre los muertos durante el último día figuran doce personas tiroteadas por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes, condenados por la comunidad internacional, aumenta a 2456, con 17.861 heridos.

Por otra parte, ha destacado que 12.098 personas han muerto y 51.462 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, sin que los esfuerzos internacionales para lograr un nuevo acuerdo hayan dado frutos.

El balance de fallecidos incluye además 404 muertos por hambre y desnutrición, incluidos 141 niños, tras la muerte de cinco personas, entre ellas un niño, por estas causas durante el último día, entre las condenas internacionales a las duras restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria al enclave.