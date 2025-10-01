Aumentan a más de 66.100 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 66.100 los muertos por la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye 51 fallecidos en las últimas 24 horas, incluidos dos por hambre y desnutrición.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que "la cifra de víctimas por la agresión israelí ha aumentado a 66.148 mártires y 168.716 heridos desde el 7 de octubre de 2023", al tiempo que ha especificado que 51 cadáveres y 180 heridos han llegado durante el último día a los hospitales que siguen operativos.

Asimismo, ha manifestado que entre las víctimas de las últimas 24 horas hay cuatro muertos y 57 heridos tras ser tiroteados cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que aumentan a 2580 los fallecidos y 18.930 los heridos en este tipo de incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

El balance incluye además dos muertos por hambre y desnutrición, entre ellos un niño. Así, hasta la fecha han muerto por estas causas 455 personas, incluidos 151 niños, una cifra que incluye 177 fallecidos, entre ellos 36 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

Por último, ha apuntado que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, han muerto 13.280 personas, mientras que 56.675 han resultado heridas, si bien ha añadido que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".