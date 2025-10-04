Aumentan a más de 67.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este sábado en más de 67.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 65 durante el último día.

“El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 67.074 mártires y 169.430 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 66 cadáveres y 227 heridos.

Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día figuran seis palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria --lo que eleva a 2603 el total de muertos en estos sucesos--, al tiempo que ha apuntado que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13.486 muertos y 57.389 heridos.

El balance recoge además la muerte de dos niños en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la malnutrición, con lo que son ya 459 las personas fallecidas por estas circunstancias, incluidos 154 menores.

Estas cifras incluyen a 720 fallecidos añadidos a los listados después de su aprobación por parte del Comité Judicial encargado de revisar los casos de personas desaparecidas.

El Ejército israelí ha lanzado una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ha ahondado la crisis humanitaria en la zona y ha provocado la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.