Aumentan a siete los muertos por el paso del tifón 'Kajiki' por Vietnam

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Vietnam han elevado este miércoles a siete el balance de muertos a causa del paso del tifón 'Kajiki' por varias provincias del centro y el norte de Vietnam, donde ha provocado lluvias torrenciales que han afectado especialmente a la capital del país, Hanói.

El tifón, que ha destruido una quincena de edificios residenciales, ha provocado daños en techos de casi 9000 inmuebles. Además, ocho centros médicos y más de 60 colegios presentan daños estructurales, según informaciones recogidas por el diario 'Viet Nam News'.

Los fuertes vientos han derribado unos 21.000 árboles, mientras que ya son 3600 las viviendas que se han visto anegadas. Además, miles de hectáreas de cultivos agrícolas han quedado arrasadas.

El tifón, que tocó tierra con vientos máximos de entre 120 y 130 kilómetros por hora, ha dejado fallecidos especialmente en zonas de Ninh Bing, Nghe An y Ha Tinh, si bien ya se ha desplazado hacia Laos y Tailandia.