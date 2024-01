El organismo denuncia "un fracaso consistente a la hora de respetar los principios fundamentales del Derecho Internacional"

MADRID, 25 Ene. 2024 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de los ataques ejecutados contra una instalación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, ha aumentado a trece, según ha confirmado este jueves el organismo.

White ha señalado en un comunicado que las instalaciones "fueron alcanzadas por fuego directo" y ha detallado que "el impacto alcanzó un edificio que albergaba a 800 personas desplazadas". "Al menos trece personas murieron y 56 resultaron heridas, 21 de ellas de gravedad, en lo que debería haber sido un lugar seguro", ha lamentado.

"Hay 43.000 desplazados internos registrados en este refugio de UNRWA masivamente superpoblado, y todos ellos se encuentran ahora en el epicentro de la guerra en la Franja de Gaza. Sus vidas corren peligro por la cercanía de los combates. Muchos ya han sido desplazados varias veces y no tienen adónde ir", ha dicho.

Asimismo, ha denunciado que "durante todo el día y hasta primera hora de la noche se negó el acceso al lugar a las ambulancias y a nuestros propios equipos de emergencia". "Cuando por fin llegaron anoche, pudieron evacuar a unas 45 personas", ha explicado.

"El casi colapso del sistema sanitario y la falta de atención traumatológica en la ciudad de Jan Yunis están haciendo que la situación humanitaria sea cada vez más intolerable e intensa", ha manifestado White, que ha recordado que el centro de formación lleva "asediado" desde hace cinco días.

"Este refugio ha sido alcanzado directa e indirectamente por la actividad militar 22 veces desde el 7 de octubre de 2023. El ataque de ayer fue el tercero directo contra este complejo. Edificios en los que ondea la bandera de la ONU han sido alcanzados al menos dos veces por fuego de tanques, sin previo aviso", ha reseñado.

En este sentido, ha abundado en que "las víctimas civiles y los ataques diarios contra la infraestructura civil indican fallos recurrentes de las partes en el conflicto en el respeto de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario: distinción, proporcionalidad y precaución".

"Cabe destacar que UNRWA comparte la ubicación de sus refugios directamente con las autoridades israelíes y habíamos recibido garantías de que las personas en su interior estarían a salvo", ha argumentado, antes de reclamar "a todas las partes" que "tomen todas las precauciones necesarias para minimizar los daños y proteger a los civiles y los bienes de carácter civil".

Horas antes, White había sostenido que "los persistentes ataques contra instalaciones civiles en Jan Yunis son absolutamente inaceptables y tienen que terminar de forma inmediata". "La intensificación de los combates en torno a los hospitales y refugios que acogen a los desplazados provocan que la gente quede atrapada dentro y que se impidan las operaciones para salvar vidas", ha puntualizado.

"Los intentos enfrentamientos cerca del resto de hospitales en Jan Yunis, incluidos Al Naser y Al Amal, han supuesto un cerco efectivo a estas instalaciones, dejando atrapados al aterrorizado personal, a los pacientes y a los desplazados", ha relatado White, que ha manifestado que el Hospital Al Jair ha cerrado después de que pacientes, "entre ellos mujeres que acababan de ser sometidas a cesáreas, fueran evacuados "en mitad de la noche".

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la apertura de una investigación en torno al ataque contra la citada instalación de la agencia de la ONU, si bien ha dicho ya que su Fuerza Aérea y su artillería no fueron responsables, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Así, ha reseñado que está analizando si hubo operaciones terrestres en la zona y si la explosión fue causada por un proyectil disparado por un grupo palestino.

Jan Yunis se ha convertido en uno de los principales objetivos del Ejército de Israel durante las últimas semanas debido a que las autoridades consideran que los principales altos cargos de Hamás se encuentran escondidos en esta zona de la Franja, tras más de tres meses de ofensiva, cuyas primeras fases se centraron en el norte del enclave.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora unos 25.700 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.