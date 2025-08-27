Aumentan a unos 315 los muertos por hambre en Gaza, incluidos diez en un día, en plena ofensiva de Israel

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 315 palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han cifrado en diez los fallecidos por desnutrición durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los diez muertos de hambre durante el último día figuran dos niños, antes de elevar a 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 62.800 palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.