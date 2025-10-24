Aumentan apuestas a baja de tasas Fed tras aumento de inflación menor de lo esperado en septiembre

24 oct (Reuters) - Los operadores se sumaron a las apuestas de que la Reserva Federal aplicará dos recortes más de las tasas de interés de un cuarto de punto este año, incluido uno la semana que viene, después de que un informe del gobierno estadounidense mostrara que la inflación al consumidor subió un poco menos de lo esperado el mes pasado.

Los contratos de futuros que se ajustan a la tasa de interés oficial de la Reserva Federal también reflejaron las crecientes expectativas de un nuevo recorte de los tipos en la reunión de enero de la Fed. (Reportaje de Ann Saphir, edición de Philippa Fletcher, Editado en español por Juana Casas)