Aumentan exportaciones de pollo de Brasil 2025 pese a prohibiciones comerciales por la gripe aviar

SAO PAULO, 3 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de pollo se espera que aumenten hasta un 0,5%, a 5,32 millones de toneladas métricas, dijo el miércoles el grupo de presión de la carne ABPA, luego de que evitaran las prohibiciones comerciales desencadenadas por un brote de gripe aviar en mayo, incluso de compradores clave como China y la Unión Europea.

En agosto, ABPA había dicho que las exportaciones brasileñas de pollo podrían caer hasta un 2%, a 5,2 millones de toneladas, este año. En sus nuevas proyecciones, ABPA también dijo que se espera que la producción brasileña de carne de pollo crezca un 2,2%, a 15,3 millones de toneladas en 2025. (Reportaje de Ana Mano. Editado en español por Juana Casas)