Aumentan las apuestas por un recorte de tasas de la Fed tras débiles datos de empleo

6 mar (Reuters) - La Reserva Federal podría volver a recortar los costos de los préstamos a corto plazo en junio después de que datos del Gobierno mostraran que la economía perdió empleos el mes pasado, apostaron los operadores el viernes.

La subida de los precios mundiales del petróleo provocada por el conflicto con Irán había suscitado preocupación por un aumento de la inflación, que ya supera el objetivo del 2% de la Fed, y los operadores redujeron la probabilidad de una bajada de tasas en junio a solo 35% minutos antes de la publicación del informe sobre el empleo.

Pero las probabilidades de un recorte de tasas en junio se sitúan ahora en torno al 49% (Reporte de Ann Saphir; edición en español de Manuel Farías)