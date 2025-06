Aumentan las bajas civiles en Sudán del Sur por enfrentamientos entre el Ejército y milicias locales

AKOBO, Sudán del Sur (AP) — Wiyuach Makuach se sentó en su cama en una sala de hospital tenuemente iluminada cerca de la frontera de Sudán del Sur con Etiopía y descansó el brazo que le quedaba en su regazo mientras recordaba el ataque aéreo que le quitó el otro brazo y estuvo a punto de matarla.

"Todo estaba en llamas", dijo en una entrevista en el hospital en la ciudad fronteriza de Akobo, donde estaba siendo tratada por sus heridas.

El bombardeo ocurrió el 3 de mayo en otro hospital en la comunidad norteña de Fangak, donde había viajado para estar con su hijo de 25 años mientras buscaba tratamiento para la tuberculosis. Una serie de ataques allí, incluidos varios en la instalación de Médicos Sin Fronteras, mataron a siete personas.

"Corrí afuera y comencé a frotarme barro para detener la quemadura", expresó Makuach.

Makuach, de 60 años, es solo una de las docenas de civiles que, según los grupos de ayuda, han sido asesinados o gravemente heridos por ataques aéreos en las últimas semanas mientras el Ejército de Sudán del Sur se enfrenta a grupos de milicias en todo el país. El Ejército dice que solo apunta a combatientes y no ha comentado sobre las bajas civiles.

"El Ejército nos desplazó a nosotros y a nuestras familias al monte y fue entonces cuando decidimos que lucharíamos", dijo Gatkuoth Wie, de 24 años, quien resultó herido mientras luchaba en el norte del estado de Jonglei.

Los combates han llevado a advertencias de la ONU de que Sudán del Sur vuelve a estar al borde de la guerra civil. Mientras tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta enviar a Sudán del Sur a un grupo de ocho deportados de Cuba, Vietnam y otros lugares que han sido condenados en Estados Unidos por delitos graves, lo que ha desatado una batalla legal que ha llegado a la Corte Suprema.

Muchos de los heridos en los enfrentamientos en Sudán del Sur han sido transportados a Akobo, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido una unidad quirúrgica temporal. Otros han quedado varados durante días debido a los combates.

El doctor Bjarte Andersen, un cirujano que trabaja con el CICR, dice que los combates han dificultado el transporte de pacientes gravemente heridos. "Sabemos de una persona que ha muerto esperando transporte, pero probablemente haya más", manifestó.

"Los casos más críticos ni siquiera pueden ser trasladados, no es probable que sobrevivan al viaje", dijo Christina Bartulec, quien supervisa la operación médica de la organización en Akobo.

El CICR no documenta qué pacientes son combatientes y cuáles son civiles.

La mayoría de las personas llevadas a su instalación son hombres jóvenes, varios de los cuales dijeron a The Associated Press que estaban involucrados en los combates. Sin embargo, en el último mes, un número creciente de las víctimas han sido mujeres y algunos niños, según el personal del hospital. Uno de ellos es Kuaynin Bol, de 15 años, quien resultó gravemente herido por una explosión mientras dormía en su casa. Los cirujanos han extraído fragmentos de hueso de su cerebro y han realizado cuatro operaciones en su pierna, que ha sufrido una fractura grave. Las tensiones latentes entre el gobierno y los grupos de oposición estallaron en marzo cuando una milicia local llamada el Ejército Blanco invadió un cuartel militar en Nasir, una ciudad en el noreste del país. El gobierno responsabilizó del ataque al primer vicepresidente, Riek Machar, al que colocó bajo arresto domiciliario, y detuvo a otros miembros de su partido SPLM-IO. También trajo fuerzas ugandesas para apoyar una ofensiva militar generalizada contra las tropas de oposición y las milicias comunitarias en todo el país. Esa ofensiva se centró en el estado del Alto Nilo e involucró presuntamente el uso de armas incendiarias improvisadas que, según Human Rights Watch, mataron al menos a 58 personas, incluidos niños. En mayo, los combates se extendieron al norte del estado de Jonglei, donde se encuentra Fangak, una región que antes no se había visto afectada por la violencia, después de que el gobierno alegara que varias barcazas fueron secuestradas por fuerzas de oposición allí. Isaac Pariel, miembro del partido de oposición de Machar que es el presidente local en Fangak de la Comisión de Ayuda y Rehabilitación del gobierno, dijo que al menos 25 civiles han sido asesinados este mes. Pero el verdadero número de víctimas probablemente sea mayor, ya que gran parte de los combates han tenido lugar en áreas remotas que son inaccesibles para los trabajadores médicos. Un bombardeo en la aldea de Wichmon el 15 de mayo mató a 12 personas, incluidos ocho niños, según las autoridades locales y un testigo. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esas cifras. El gobierno no ha asumido oficialmente la responsabilidad de los ataques. El portavoz del Ejército, el general Lul Ruai Koang, dijo a The Associated Press que no estaba autorizado para comentar sobre "operaciones militares en curso en todo el país". La violencia ha sido devastadora para los civiles, ya muy afectados por crisis humanitarias sucesivas. Gran parte de los combates han tenido lugar en la región del Gran Alto Nilo de Sudán del Sur, una vasta llanura aluvial que en los últimos años ha sido devastada por el clima extremo, enfermedades e inseguridad alimentaria severa. "La gente aquí se está moviendo todo el tiempo, sólo durante la noche", dijo William Nyuon, un residente de Fangak.

“Temen que el avión venga y los bombardee de nuevo”.

