Aumentan las reservas de vuelos y hoteles para el Mundial, pero con temor a la violencia en EE. UU

Por Joanna Plucinska

LONDRES, 27 ene (Reuters) -

Las reservas de vuelos a Norteamérica se han disparado desde que se anunció el calendario de partidos de la Copa Mundial de fútbol en diciembre, según mostraron el martes datos de la empresa de tecnología de viajes Amadeus, de las que un 18% las realizaron viajeros británicos. Los viajes europeos a Estados Unidos han caído en picado desde la elección del presidente Donald Trump en noviembre de 2024, a medida que muchos turistas se han sentido disuadidos por un mayor escrutinio en las fronteras.

Aunque un reciente aumento de la violencia vinculada a las detenciones (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Mineápolis ha acrecentado los temores de algunos, los datos de

los observadores de la Copa Mundial y Amadeus muestran que las reservas han aumentado, especialmente entre los aficionados de Inglaterra y Escocia.

De las reservas realizadas para el periodo de tiempo del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, el 37% se produjeron en el mes posterior al sorteo.

Sin embargo, los datos no muestran si las recientes redadas de inmigración en Estados Unidos han repercutido en las reservas para 2026. Y un gran acontecimiento deportivo no garantiza un impulso de los viajes al país anfitrión, como demostraron los Juegos Olímpicos de París 2024. "El torneo es una oportunidad para ver a los futbolistas con más talento del mundo y los aficionados irán a casi cualquier parte para ver lo mejor, sean cuales sean las medidas y del país anfitrión", afirma el analista de viajes Paul Charles.

"Sin embargo, la seguridad también es un factor clave, por lo que los visitantes esperarán que reine la calma en las ciudades anfitrionas y que sus seguros de viaje sigan siendo válidos para los desplazamientos previstos en junio y julio", añadió Charles, que es director ejecutivo de la consultora The PC Agency.

El mayor aumento de reservas por día se registró para el primer partido en Nueva York entre Brasil y Marruecos, con más de 2.500 reservas de vuelos, según muestran los datos de Amadeus.

También han aumentado las reservas hoteleras en Canadá y México, con una ocupación media del 21% en los hoteles de Ciudad de México en las noches previas a los tres partidos previstos, frente al 4% del mismo periodo del año pasado. (Información de Joanna Plucinska; edición de Alexander Smith; edición en español de Jorge Ollero Castela)