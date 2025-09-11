Aumentan las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU. y debilita mercado laboral

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó bruscamente la semana pasada, en consonancia con un debilitamiento importante de las condiciones del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 27.000, hasta 263.000 ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 6 de septiembre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 235.000 solicitudes para la última semana.

El gobierno declaró esta semana que las nóminas no agrícolas podrían haberse sobreestimado en 911.000 puestos de trabajo en los 12 meses anteriores a marzo. Tras la publicación el pasado viernes del informe mensual de empleo, que mostró que el crecimiento del empleo casi se estancó en agosto y que la economía perdió puestos de trabajo en junio por primera vez en cuatro años y medio en medio de la incertidumbre arancelaria.

Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York mostró el lunes que la confianza de los consumidores en encontrar un empleo en agosto fue la más baja desde junio de 2013. Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de política monetaria del próximo miércoles, con una reducción de un cuarto de punto porcentual totalmente descontada. La Fed interrumpió su ciclo de relajación en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto inflacionista de los aranceles. El número de personas que recibieron prestaciones tras una semana inicial de ayuda se mantuvo sin cambios en 1,939 millones durante la semana que finalizó el 30 de agosto, según mostró el informe de solicitudes. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)