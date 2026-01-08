Aumentan las tensiones en Minneapolis por el tiroteo mortal de una mujer a manos del ICE

Por Renee Hickman y Maria Alejandra Cardona

MINEÁPOLIS, 8 ene (Reuters) - Las tensiones entre las autoridades de Minnesota y las federales se agravaron el jueves por la muerte a tiros a manos de un agente de inmigración estadounidense de una mujer de 37 años, madre de tres hijos, en Minneapolis, un incidente que suscitó la condena de las autoridades locales y desencadenó protestas generalizadas en el estado y fuera de él. Funcionarios estatales y federales han ofrecido versiones muy distintas del tiroteo, en el que un agente no identificado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en un barrio residencial. Good tenía una hija de 15 años y dos hijos de 12 y 6 años, según el Washington Post. Se graduó en la Universidad Old Dominion de Virginia (ODU) en 2020 con un título en Inglés, confirmó el presidente de la escuela, Brian Hemphill, en un comunicado. La madre de Good dijo al Minnesota Star Tribune que su hija era "extremadamente compasiva" y no el tipo de persona que se enfrentaría a los agentes del ICE. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota informó el jueves de que inicialmente había acordado con el FBI llevar a cabo una investigación conjunta sobre el tiroteo, pero que la agencia federal había "cambiado de rumbo" y tomado el control exclusivo de las pesquisas. La decisión, según el superintendente de la BCA, Drew Evans, significa que la oficina estatal ya no tendrá acceso a las pruebas de la escena del crimen, a los materiales del caso ni a los interrogatorios. "Como resultado, la BCA se ha retirado a regañadientes de la investigación", dijo Evans. Keith Ellison, fiscal general demócrata del estado, dijo a la CNN que la decisión del FBI era "profundamente preocupante" y que las autoridades estatales podían investigar con o sin la cooperación del Gobierno federal. Añadió que las pruebas que ha visto, incluidas algunas que aún no se han hecho públicas, indican que los cargos estatales son una posibilidad.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo a los periodistas en Nueva York que la BCA no estaba "excluida", pero que no tenía jurisdicción. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, dijo en una conferencia de prensa que cualquier investigación federal que procediera sin la participación del Estado probablemente sería vista como un "encubrimiento". "Y lo digo sólo porque personas en posiciones de poder... desde el presidente al vicepresidente, pasando por Kristi Noem, ya han emitido juicios y han dicho cosas que son verificablemente falsas", dijo. El FBI declinó hacer comentarios sobre la declaración de la BCA. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo más tarde el jueves en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, que el agente federal de inmigración que disparó ya había sido arrastrado por un vehículo y resultado herido hace seis meses, causándole una lesión que requirió más de 30 puntos de sutura en la pierna. "¿Así que creen que quizás está un poco sensible a que alguien lo embista con un automóvil?", preguntó Vance. El agente del ICE que disparó a Good estaba entre los 2.000 agentes federales que la administración del presidente Donald Trump había anunciado que estaba desplegando en el área de Minneapolis en lo que el Departamento de Seguridad Nacional describió como la "mayor operación del DHS jamás realizada." Los funcionarios del DHS, incluida Noem, defendieron el tiroteo como defensa propia y acusaron a la mujer de intentar embestir a los agentes en un acto de "terrorismo doméstico." El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, calificó esa afirmación de "mierda" y "basura" basándose en vídeos del incidente grabados por transeúntes que parecían contradecir la versión del Gobierno. Tanto Frey como Walz han pedido a Trump, republicano, que retire a los agentes federales de la ciudad, diciendo que su presencia está sembrando el caos en las calles. Pero el New York Times informó que la administración estaba desplegando más de 100 efectivos adicionales de Aduanas y Patrulla Fronteriza de otras ciudades a raíz del tiroteo.

DEL TIROTEO GRABADOS POR TRANSEÚNTES Los vídeos mostraron a dos agentes enmascarados acercándose al coche de Good, que estaba parado en ángulo perpendicular en una calle de Minneapolis. Cuando uno de los agentes ordenó a Good que saliera del coche y la agarró por la manilla de la puerta, el coche dio marcha atrás brevemente y luego empezó a avanzar, girando a la derecha en un aparente intento de abandonar el lugar. Un tercer agente, que había estado filmando la escena antes de dirigirse a la parte delantera de su coche, sacó su pistola y disparó tres veces mientras saltaba hacia atrás, con los últimos disparos dirigidos a través de la ventanilla del conductor después de que el parachoques del coche pareciera haber pasado junto a su cuerpo. El vídeo no parecía mostrar contacto y el agente se mantuvo en pie, aunque Noem dijo que fue trasladado a un hospital y dado de alta. Trump dijo en las redes sociales que la mujer "atropelló al oficial del ICE". La ley de Minnesota permite el uso de la fuerza letal por un oficial sólo si un oficial objetivamente razonable creería que hacerlo era necesario para protegerse o a otros de la muerte inmediata o daños graves. La ley federal tiene una norma similar. El tiroteo dejó a la ciudad en vilo, y miles de personas salieron a la calle para protestar. El jueves por la mañana, cientos de manifestantes se reunieron en un edificio federal donde se encuentra un tribunal de inmigración, coreando "vergüenza" y "asesinato" contra agentes federales armados y enmascarados, algunos de los cuales utilizaron gases lacrimógenos y bolas de pimienta contra los manifestantes. También había protestas en curso o previstas en otras ciudades, como Nueva York, Chicago, Seattle, Los Ángeles y Filadelfia. Walz ha puesto en alerta a la Guardia Nacional del estado, y los colegios públicos de Minneapolis cerraron el jueves y el viernes como medida de precaución. (Reporte de Renee Hickman y María Alejandra Cardona en Minneapolis; Reporte adicional de Jonathan Allen, Helen Coster, Maria Tsvetkova, Tom Hals y Kanishka Singh; Escrito por Joseph Ax y Daniel Trotta; Editado por Paul Thomasch, Deepa Babington y Matthew Lewis; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)