Aumentan las ventas minoristas en EEUU pese a aranceles de Trump

NUEVA YORK (AP) — Los compradores aumentaron su gasto a un ritmo mejor de lo esperado en agosto respecto a julio, ayudados por las compras de regreso a clases, incluso cuando los aranceles del presidente Donald Trump comienzan a afectar el mercado laboral y provocan aumentos de precios.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% el mes pasado respecto a julio, cuando las ventas subieron un 0,6% revisado, según el informe del Departamento de Comercio. En junio, las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, declaró la agencia gubernamental.

El desempeño de agosto, anunciado el martes, probablemente también fue ayudado por intentos de comprar mucho en anticipación de los aumentos de precios.

Los aumentos en las ventas siguieron a dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto en abril y mayo.

Excluyendo las ventas de automóviles, que han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero, las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en agosto. Las ventas en concesionarios de vehículos y piezas de automóviles aumentaron un 0,5%.

Los datos mostraron un gasto sólido en varios otros establecimientos. Los negocios en tiendas de electrónica y electrodomésticos aumentaron un 0,3%, mientras que los minoristas en línea vieron un aumento del 2%. Los negocios en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 1%.

Y los negocios en restaurantes, el único componente de servicios dentro del informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, aumentaron un 0,7%. Los negocios en tiendas de muebles y artículos para el hogar disminuyeron un 0,3%.

Una categoría de ventas que excluye sectores volátiles como el gas, los automóviles y los restaurantes aumentó el mes pasado un 0,7% respecto al mes anterior. La cifra alimenta la estimación de consumo de la Oficina de Análisis Económico y es una señal de que los consumidores todavía están gastando en algunos artículos discrecionales.

"Esta es evidencia adicional de que no debemos subestimar la fortaleza del consumidor. Las compras de regreso a clases fueron un tema clave en agosto, como lo demuestran las fuertes ventas de ropa y electrónica", observó Ted Rossman, analista senior de la industria en Bankrate.

Los datos minoristas del gobierno no están ajustados por inflación, que aumentó un 0,4% de julio a agosto, según el último informe del gobierno. Eso fue más rápido que el ritmo del 0,2% del mes anterior. Así que eso también podría haber inflado las cifras de ventas.

Los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en agosto respecto al año anterior, indicó el Departamento de Trabajo la semana pasada, frente al 2,7% del mes anterior y el mayor salto desde enero. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios básicos aumentaron un 3,1%, el mismo que en julio.

Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las ventas minoristas más fuertes de lo esperado, junto con una inflación más alta, así como datos que muestran un aumento en las solicitudes de ayuda por desempleo, crean un panorama complicado de la economía. Dichos datos ponen a la Reserva Federal en una posición cada vez más difícil mientras se prepara para recortar las tasas en su reunión de esta semana, según economistas.

A principios de este mes, el Departamento de Trabajo informó que los empleadores en Estados Unidos —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— agregaron 22.000 empleos el mes pasado, por debajo de los 79.000 en julio y muy por debajo de los 80.000 que los economistas esperaban.

Carl B. Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señaló que el aumento en las ventas minoristas "no es tan sorprendente como para impedir que la Fed recorte las tasas esta semana, pero apoya la idea de que los recortes adicionales de tasas no es algo seguro".

Grandes minoristas, incluidos Walmart, Macy's y Best Buy, informaron recientemente sus resultados trimestrales, subrayando que la gente todavía está comprando, pero de manera selectiva. Algunas tiendas han aumentado los precios, pero muchas han descrito los aumentos como modestos.

Aún así, hasta ahora, los compradores no han sentido el gran impacto que algunos economistas predijeron a principios de año, ya que muchos minoristas ordenaron productos antes de los aranceles y absorbieron gran parte de los costos a medida que llegaban, preocupados por trasladar mucho los incrementos de precios.

Los aumentos de precios también han sido lo suficientemente graduales como para amortiguar los cambios en el comportamiento del consumidor, señaló el mes pasado a analistas el CEO de Walmart, Doug McMillon.

Pero Walmart y otros dijeron que esperan ver un aumento en los costos a medida que reponen inventario a niveles posteriores a los aranceles.

El fabricante de joyas Pandora no ha anunciado aumentos de precios específicos, pero el CEO de la empresa, Alexander Lacik, sostuvo en una llamada con analistas el mes pasado que la compañía está monitoreando la situación.

Señaló que "el consumidor en Estados Unidos eventualmente tendrá que soportar el peso de estos aranceles", pero agregó: "no es solo en joyería, es en muchas categorías de productos. Así que la gran incógnita es, ¿qué pasa con la inflación en Estados Unidos, las tasas de desempleo, todo tipo de otros impulsores macroeconómicos, y creo que eso es lo que viene".

Matt Priest, presidente y CEO del grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America, dijo a periodistas el lunes que los miembros están comenzando a trasladar los aumentos de precios a los compradores.

Sus miembros anteriormente pagaban un total de US$3000 millones en aranceles anualmente durante años; ese número ahora está en camino de alcanzar los US$5000 millones para fin de año. Advirtió que los zapatos de mujer serán los primeros en verse afectados.

"Los zapatos de mujer están más orientados a la moda", apuntó Priest. "Nuestra capacidad para anticipar productos de mujer basados en tendencias de moda fue limitada, y por eso estamos viendo que esos aumentos comienzan a afectar a los consumidores primero".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.