Aumentan las víctimas mortales entre los mineros del oro en 2024, según Metals Focus

Sep. 11 (Reuters) - Los accidentes mortales registrados por las empresas mineras de oro aumentaron el año pasado invirtiendo una reciente tendencia a la baja, según un informe publicado el jueves por la consultora de metales preciosos Metals Focus.

Ocho de las 14 empresas incluidas en el informe registraron un total de 27 muertes en las minas en 2024, frente a las 24 de 2023.

La minería sigue siendo una industria intrínsecamente peligrosa, con trabajadores que se enfrentan a problemas de salud a largo plazo por el ruido, las vibraciones y las partículas en suspensión en el aire, señaló Metals Focus en el informe.

"Más de la mitad se produjeron en operaciones subterráneas en África, donde los incidentes sísmicos y de caída del suelo son más comunes debido a la naturaleza de nivel profundo de la minería sudafricana", añadía el informe.

Sin embargo, seis empresas mantuvieron un récord de cero accidentes mortales: Northern Star amplió a 11 años su historial sin accidentes mortales, mientras que B2Gold cumplió nueve años. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru; Edición de Alexandra Hudson)