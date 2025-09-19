Aumentan los arrestos de inmigrantes en Chicago; activistas intensifican sus tácticas de resistencia

CHICAGO (AP) — Los encuentros con agentes federales de inmigración han ido en aumento en la zona metropolitana de Chicago, por lo que defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes locales han intensificado sus tácticas de resistencia.

El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado a Chicago como el más reciente blanco en su cruzada migratoria, utilizando paradas de tráfico en áreas con alta concentración de inmigrantes y yendo tras jornaleros fuera de ferreterías.

"No daremos un paso atrás", publicó el jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la red social X, republicando dramáticas imágenes de los arrestos realizados el día anterior en una residencia de los suburbios de Chicago.

Activistas y líderes locales también han adoptado una postura desafiante, intentando disuadir a los agentes, advirtiendo a los residentes y manteniendo la atención en el caso de un hombre que fue abatido a disparos por un agente de inmigración la semana pasada.

Jornaleros en la mira

Después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lanzó un nuevo operativo hace unas semanas, el enfoque parecía girar en torno a las paradas de tráfico en vecindarios y suburbios con una gran concentración de inmigrantes y latinos. Esta semana, los activistas afirman que los arrestos de jornaleros van en aumento, reflejando las tendencias de operaciones similares en otros lugares.

Agentes federales fueron vistos en aproximadamente media docena de tiendas Home Depot y Menards del área de Chicago, lo que dejó como resultado el arresto de algunas personas, informaron los activistas.

"Nuestros vecinos que construyen, pintan, reparan y embellecen esta ciudad han sido el blanco de estos ataques injustificados", dijo Miguel Alvelo Rivera de Latino Union, un grupo de defensa de los jornaleros.

Alvelo Rivera habló el jueves cerca de un Home Depot en Brighton Park, un vecindario predominantemente latino, donde el día anterior se pudo ver a agentes del ICE en las inmediaciones.

En círculos de inmigrantes y activistas, los arrestos son calificados comúnmente como secuestros, debido a que muchos de los agentes llevan el rostro cubierto, conducen vehículos sin identificación y no portan insignias en su vestimenta.

Giselle Maldonado, de 23 años, dijo que el ICE detuvo el lunes a sus dos tíos —Gabriel Soto Rivera, de 40 años, y Eder Nicolás Jiménez Barrios, de 37— en la zona de Chicago mientras se dirigían a trabajar como técnicos de calefacción y aire acondicionado. Se enteró de la noticia a través de videos publicados en redes sociales.

Lo primero que cruzó por la mente de Maldonado fueron los dos hijos pequeños de Gabriel.

"¿Quién va a estar ahí para ellos?", se preguntó.

“Son bebés”.

Patrullas en bicicleta y silbatos

Activistas de Chicago han desplegado rápidamente a voluntarios hacia los lugares en donde se han registrado avistamientos de agentes de inmigración. Graban videos y recopilan información para notificar a las familias.

Los activistas publican en redes sociales las matrículas de supuestos vehículos del ICE y participan en manifestaciones fuera de los hoteles donde se cree que los agentes se encuentran hospedados. Personas a bordo de bicicletas alertan de la presencia de agentes, mientras que otros siguen los vehículos a pie y advierten a los que están cerca.

Un vecindario en el suroeste de Chicago está haciendo mucho ruido, literalmente.

Cuando se intensificaron los rumores de un aumento en las redadas migratorias en Chicago, Baltazar Enriquez comenzó a comprar silbatos de emergencia para advertir a otros sobre la presencia de los agentes del ICE en las cercanías. Dijo que son confiables incluso cuando la tecnología falla.

“Si escuchan ese sonido, de inmediato empiezan a cerrar sus puertas, a cerrar sus portones”, dijo sobre los vecinos. “Esto ha funcionado para nosotros aquí. La gente nos pregunta, ‘¿Puedo conseguir un silbato?’”.

Arrestos en Chicago

Los arrestos han sido difíciles de rastrear. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ofrecido detalles sobre unas cuantas docenas de casos, mientras que una legisladora de Illinois señaló que el ICE le informó esta semana que la cifra ronda las 250 detenciones.

Sin embargo, persiste el escepticismo debido a que parte de la información que circuló el ICE incluía algunos arrestos en otros estados. En al menos dos casos, ciudadanos estadounidenses fueron detenidos.

La madrugada del martes, agentes federales, Noem y Gregory Bovino —funcionario de la Patrulla Fronteriza que desempeñó un papel fundamental durante los operativos migratorios en Los Ángeles— irrumpieron en una residencia en el suburbio de Elgin. Abrieron una puerta mientras helicópteros sobrevolaban.

Funcionarios locales calificaron la escena como un espectáculo. El DHS dijo que cinco personas fueron arrestadas. Fueron filmadas para videos que Noem publicó posteriormente en sus redes sociales.

Joe Botello, quien nació en Texas, dijo a medios de comunicación de Chicago que él era uno de los hombres que fueron esposados hasta que se le permitió mostrar su identificación. El DHS confirmó que estaba detenido, pero rechazó que se tratara de un arresto.

“Ningún ciudadano estadounidense fue arrestado, fueron retenidos brevemente por su seguridad y la de los agentes mientras se llevaba a cabo el operativo en la residencia”, explicó la agencia.

Otro hombre que fue arrestado dentro de la casa fue liberado sin fianza el jueves mientras continúa su caso. La jueza magistrada Keri Holleb Hotaling señaló que Carlos Augusto González León “no tiene antecedentes penales”.

En registros judiciales, los funcionarios federales dijeron que fue arrestado previamente y deportado a México en al menos tres ocasiones entre 2013 y 2022.

Su abogado, Daniel Hesler, describió a González León como un arduo trabajador que está proveyendo para su familia, incluida una esposa en cuidados paliativos.

En otro suburbio, agentes federales dispararon un arma aturdidora contra un ciudadano estadounidense y lo retuvieron brevemente fuera de una gasolinera. Edgar Ruiz, quien nació en Estados Unidos, estaba sentado el martes en un vehículo en el suburbio de Des Plaines junto con su hermano y su padre cuando un agente no identificado se les acercó, según el abogado de la familia, George Gomez.

El agente tenía un arma, lo que los alarmó. Ruiz corrió y recibió varias descargas del arma aturdidora, relató Gomez. Fue liberado después de que fue "atado" por los agentes. Pero su padre, quien no tiene permiso legal para permanecer en Estados Unidos, fue detenido.

Tensión por la muerte de un hombre a manos de agentes federales

La muerte de un hombre mexicano a manos de agentes de ICE ha suscitado preguntas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de muchos funcionarios de Illinois.

Las autoridades dicen que los agentes de inmigración perseguían a un hombre que tenía antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país. Han dicho que Silverio Villegas González evadió el arresto y arrastró a un agente con su vehículo. El DHS dijo que el agente disparó porque temía por su vida.

Noem dijo que el agente, quien no ha sido identificado, actuó con valentía, y se refirió a González como "un criminal extranjero ilegal" que se resistió al arresto.

Muchos residentes del suburbio de Franklin Park dudan de las afirmaciones de las autoridades, recordándolo como un amable hombre de familia.

González, quien trabajaba como cocinero, había dejado a uno de sus hijos en la guardería esa mañana.

"Se tomaba el tiempo para hablar con los maestros sobre cualquier cosa que sucediera en el aula. Era fácil de contactar. Siempre fue muy respetuoso con el personal", dijo Mary Meier, directora del Small World Learning Center en Franklin Park.

El hombre de 38 años era originario del estado de Michoacán, en el oeste de México, según el consulado general de México en Chicago, que dijo que seguirá de cerca la investigación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.