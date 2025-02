Aumentan los casos de sarampión en zonas rurales del oeste de Texas; hay 124 casos confirmados

BROWNFIELD, Texas, EE.UU. (AP) — El brote de sarampión en el oeste de Texas alcanzó los 124 casos en nueve condados, informó el martes el departamento de salud del estado; hay 18 personas hospitalizadas.

El brote se propaga principalmente en la comunidad menonita, en un área con pequeños pueblos separados por vastas extensiones de tierras abiertas salpicadas de plataformas petroleras, pero conectados debido a que las personas viajan entre ellos por cuestiones de trabajo, para asistir a la iglesia, comprar comestibles y otras diligencias diarias.

El alcalde republicano de Brownfield, Eric Horton, dijo que cree en la seguridad de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como triple viral o SRP, porque ha sido utilizada durante muchos años y ha detenido la propagación del sarampión en Estados Unidos.

Brownfield se encuentra en el condado de Terry, donde hay 21 casos.

“Nunca lo había visto tan cerca”, dijo Horton. “Sé que hemos tenido algunos brotes en años anteriores, pero en lo que respecta a este lugar, que haya llegado a las noticias nacionales es impactante”.

En el vecino Nuevo México, el conteo de casos de sarampión se mantuvo en nueve el martes. Los funcionarios de salud pública del estado dijeron la semana pasada que aún no hay pruebas de que el brote de Nuevo México esté conectado con el de Texas.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Esto es lo que debe saber sobre cómo protegerse, así como lo que sucede en Texas y Nuevo México.

¿Dónde se propaga el sarampión?

El conteo del martes en el oeste de Texas sumó 34 nuevos casos desde el viernes. Los casos siguen concentrándose en el condado de Gaines, donde hay 80 personas infectadas, y en el condado de Terry, al norte de Gaines, donde ahora hay 21.

En el condado de Dawson, al este de Gaines, hay siete casos; en el condado de Yoakum hay cinco; en el condado de Ector hay dos, y en los condados de Lubbock y Lynn hay un caso en cada uno. En el condado de Martin, también cerca de Gaines, se presentaron tres casos.

El estado también informó que hay cuatro casos en el condado de Dallam, que se encuentra en la zona más alejada del área del Panhandle del estado y a unos cientos de kilómetros (millas) al norte del condado de Gaines, así como posibles exposiciones, ocurridas a mediados de febrero, debidas a una persona infectada y contagiosa que viajó a San Marcos, San Antonio y New Braunfels.

Los datos del departamento de salud de Texas muestran que la gran mayoría de los casos se han producido entre personas menores de 18 años: 39 infecciones ocurrieron en niños menores de 4 años y 62 en niños de 5 a 17 años. Dieciocho adultos tienen sarampión y en cinco casos, la determinación de edad está “pendiente”.

Las autoridades de salud del estado han dicho que este brote es el más grande ocurrido en Texas en casi 30 años. Los casos se han concentrado en una comunidad menonita “unida y con un bajo índice de vacunación”, señaló la portavoz del departamento de salud, Lara Anton, especialmente entre familias que asisten a pequeñas escuelas religiosas privadas o que son educadas en casa.

Un residente de Brownfield y padre de tres hijos declaró a The Associated Press que el brote no le preocupa demasiado.

“Solo me enteré porque fue algo que se comunicó de boca a boca”, dijo Dylan Cruz, de 28 años, cuyos hijos están vacunados contra el sarampión.

En Nuevo México, todos los casos se concentran en el condado de Lea, que limita con el condado de Gaines en Texas. El departamento de salud del estado señaló que las personas pudieron haber estado expuestas en un supermercado, una escuela primaria, una iglesia, el Hospital Nor-Lea y un Walgreens en Hobbs, Nuevo México.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta por dos horas. Hasta nueve de cada 10 personas que son susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La mayoría de los niños se recuperarán del sarampión si lo contraen, pero la infección puede producir complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Es segura la vacuna?

La vacuna triple viral o SRP es segura y altamente efectiva para prevenir la infección por sarampión y los casos graves de la enfermedad.

Se recomienda aplicar la primera dosis a los niños de entre 12 y 15 meses, y la segunda, a los de entre 4 y 6 años. La serie de vacunas es obligatoria para los niños antes de ingresar al jardín de infantes en las escuelas públicas de todo el país.

Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, en Estados Unidos se producían entre tres y cuatro millones de casos por año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.

No existe un vínculo entre la vacuna y el autismo, a pesar de que se publicó un estudio al respecto, ahora desacreditado, y de la desinformación sobre la salud.

¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación —por encima de 95%—, enfermedades como el sarampión tienen más dificultades para propagarse. Esto se llama “inmunidad colectiva”.

Pero las tasas de vacunación infantil disminuyeron a escala nacional desde la pandemia y hay cada vez más padres que solicitan exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para evitar que sus hijos reciban las vacunas requeridas.

En Estados Unidos se produjo un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago donde enfermaron más de 60 personas. Cinco años antes, en 2019, los casos de esa enfermedad fueron los peores en casi tres décadas.

El condado de Gaines tiene una de las tasas más altas en Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, y casi 14% de los niños desde el jardín de infantes hasta el 12mo grado en el año escolar 2023-2024 carecían de por lo menos una vacuna. Las autoridades de salud dicen que es probable que ese número sea mayor porque no incluye a muchos niños que son educados en casa y cuyos datos no se reportan.

¿Qué hacen las autoridades de salud pública para detener la propagación?

Las autoridades de salud de Nuevo México organizaron clínicas de vacunación para el miércoles y el jueves.

En Texas, los CDC proporcionan “asistencia técnica, apoyo de laboratorio y vacunas según sea necesario”, dijo la agencia a la AP. Pero el departamento de salud del estado encabeza la investigación del brote.

Los trabajadores de la región del oeste de Texas organizan clínicas de vacunación y programas de detección periódicos, y también dijeron que trabajan con las escuelas para educar a las personas sobre la importancia de la vacunación y para proporcionar vacunas.

El doctor Martin Ortega es médico familiar de Tech Physicians of the Permian Basin-Odessa de Texas, en el condado de Ector, donde el departamento de salud del condado informó al Odessa American que un niño demasiado pequeño para ser vacunado contrajo el sarampión.

Ortega dijo que las grandes distancias entre las personas en el oeste de Texas son un desafío único para las autoridades de salud.

“Es algo que nos pone en un estado de alerta compartido porque estamos interconectados y no nos vemos tan lejos unos de otros”, dijo.

La videoperiodista de The Associated Press Mary Conlon contribuyó a este despacho.

