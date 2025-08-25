Aumentan pedidos de asilo en Canadá tras arribo de Trump
Más en el primer semestre de 2025 que en todo el año 2024
- 1 minuto de lectura'
Según datos publicados por la Junta Canadiense de Inmigración y Refugiados, se recibieron más solicitudes en el primer semestre de 2025 que en todo 2024.
Para obtener asilo en Canadá, los solicitantes deben convencer a las autoridades de Ottawa de que ningún lugar en Estados Unidos es seguro para ellos.
Si bien la proporción de solicitantes de asilo en Estados Unidos es pequeña (245 de un total de aproximadamente 55.000), el fenómeno refleja temores crecientes sobre muchas de las políticas agresivas de Trump en materia de inmigración, atención médica y derechos LGBTQ+.
Históricamente, la aceptación de refugiados estadounidenses en Ottawa ha sido baja. Los solicitantes de asilo de otros países que cruzan la frontera terrestre desde Estados Unidos suelen ser rechazados en virtud de un acuerdo bilateral, con el argumento de que deberían solicitar asilo en el primer país "seguro" al que lleguen.
Si bien los datos no muestran el motivo de la solicitud de estatus de refugiado, ocho abogados de inmigración dijeron a la prensa internacional que están recibiendo informes de un número creciente de estadounidenses transgénero que buscan irse.
(ANSA).
