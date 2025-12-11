Aumentan pedidos de asistencia pública por desempleo en EE. UU.

WASHINGTON (AP) — El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, pero el total de aquellos que están cobrando beneficios cayó al nivel más bajo en ocho meses.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el seis de diciembre subieron en 44.000, alcanzando las 236.000 desde las 192.000 de la semana anterior. Esto supera el pronóstico de los analistas de 213.000.

El total de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 29 de noviembre disminuyó en 99.000, situándose en 1,84 millones, según el gobierno. Este es el nivel más bajo para las solicitudes continuas desde mediados de abril.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza parte de la volatilidad semanal, aumentó en 2.000, alcanzando las 216.750.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.