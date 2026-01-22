Aumentan previsiones maíz en Argentina para 2025/26 a 57,9 millones de toneladas; persiste temor a sequía: LSEG

22 ene (Reuters) - La estimación de la producción de maíz de Argentina para 2025/26 subió un 6%, hasta 57,9 millones de toneladas métricas, gracias a una superficie de siembra mayor de lo previsto, según un informe de LSEG publicado el jueves.

Sin embargo, el reporte indicó que las escasas precipitaciones y la disminución de la humedad del suelo podrían limitar los rendimientos, especialmente en el caso del maíz sembrado en forma tardía.

- Las regiones pampeanas han sufrido déficits de precipitaciones de entre 50 y 70 mm desde enero, aunque las temperaturas suaves y la elevada humedad del suelo han limitado hasta ahora los daños a los cultivos, según el informe.

- Se espera que en las próximas dos semanas continúen las condiciones cálidas y secas en el sur de La Pampa, siendo la provincia de Buenos Aires la más seca.

- Las zonas maiceras del oeste y el norte, incluidas Córdoba y Santa Fe, podrían registrar temperaturas más frescas acompañadas de precipitaciones.

- Las previsiones para febrero apuntan a un tiempo más fresco y seco en Argentina, según LSEG.

(Reporte de Juana Casas, editado por Javier Leira)