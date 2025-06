Aumentan protestas en EEUU contra redadas de inmigración; se producen arrestos y toques de queda

AUSTIN, Texas, EE. UU. (AP) — Protestas por las redadas de los agentes federales de inmigración están estallando en todo Estados Unidos, mientras funcionarios en ciudades de costa a costa se preparan para las grandes manifestaciones contra el presidente Donald Trump que se tienen planeadas para el fin de semana.

Aunque muchas manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido pacíficas, con manifestantes coreando consignas y portando carteles, otras han llevado a enfrentamientos con agentes de la policía, quienes en ocasiones han utilizado irritantes químicos para dispersar a las multitudes. Cientos de personas han sido arrestadas.

Protestas volátiles llevaron a los funcionarios locales a imponer toques de queda en las ciudades de Los Ángeles y Spokane. Y los gobernadores republicanos de Texas y Missouri movilizaron soldados de la Guardia Nacional para estar listos para ayudar a las fuerzas policiales a gestionar las manifestaciones en esos estados.

Los activistas están planeando eventos bajo el lema "No Kings" ("No a los Reyes") en todo el país el sábado para coincidir con el desfile militar planeado por Trump en Washington D.C. Aunque ya estaban programados, se llevarán a cabo en medio de las crecientes tensiones de la semana.

El gobierno federal dijo que las redadas de inmigración y las deportaciones continuarán independientemente.

Este es un vistazo a algunas protestas recientes y a las reacciones en todo el país:

Las Vegas

La policía dijo que 94 personas fueron arrestadas por "varios cargos criminales y de tráfico", y cuatro agentes resultaron heridos en una protesta el miércoles por la noche. Algunos en la multitud estimada de alrededor de 800 lanzaron botellas y piedras a los agentes, de acuerdo con la policía.

Una gran multitud se reunió en Las Vegas Boulevard cerca del tribunal federal de la ciudad y bloqueó varias calles antes de que la policía considerara la reunión como una asamblea ilegal. La policía anunció en inglés y español que los manifestantes debían abandonar el área. Los medios de comunicación locales informaron que se utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma para dispersar a las multitudes.

Seattle

Cientos de manifestantes marcharon por el centro de Seattle el miércoles por la noche hacia un edificio federal donde se escuchan casos de inmigración. Algunos de ellos arrastraron un contenedor de basura cercano y le prendieron fuego. El edificio fue cubierto con grafitis, y la frase "Abolish ICE Now" (Eliminen al ICE ahora) escrito en grandes letras en su ventana frontal. Movieron bicicletas eléctricas y conos para bloquear su entrada.

Docenas de agentes se enfrentaron a los manifestantes cerca del edificio federal, algunos disparando gas lacrimógeno.

La policía trabajó para alejar a la multitud y algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales y piedras a los agentes, según el Departamento de Policía de Seattle. Spokane, Washington La alcaldesa Lisa Brown impuso un toque de queda nocturno en el centro de Spokane después de una protesta el miércoles por la tarde frente a una oficina del ICE que terminó con más de 30 arrestos y la policía disparando bolas de gas pimienta a la multitud. Brown dijo que el toque de queda "protegería la seguridad pública" y que la mayoría de los manifestantes eran pacíficos. "Respetamos su derecho a protestar pacíficamente y a estar molestos por las políticas federales", dijo. "He sido esa persona que ha protestado contra las políticas federales y ese es un derecho que tenemos". San Antonio Varios cientos de manifestantes marcharon por el centro de San Antonio y cerca de la histórica misión del Álamo. Aunque se observaron soldados de la Guardia Nacional de Texas en el área, la manifestación fue mayormente pacífica sin enfrentamientos significativos con las fuerzas del orden. El edificio y la plaza del Álamo, una de las atracciones turísticas más populares del estado, se cerraron al público temprano y la policía custodiaba la propiedad mientras la multitud se reunía y marchaba cerca. Tucson, Arizona Una protesta el miércoles frente a una oficina del ICE en Tucson, Arizona, se convirtió en un enfrentamiento entre agentes de seguridad enmascarados y manifestantes que bloquearon una carretera, lanzaron globos llenos de pintura y pintaron grafitis contra el ICE en las puertas y paredes de la instalación. Algunas grabaciones mostraron a un agente de seguridad que fue golpeado con una botella de agua. Manifestantes enmascarados sostenían escudos improvisados mientras se acercaban al equipo de seguridad, y un miembro del equipo de seguridad activó lo que parecía ser un dispositivo de granada aturdidora. En un momento, un agente de seguridad roció un irritante químico a los manifestantes y uno de ellos respondió disparando irritante de vuelta a los agentes. No estaba claro si los agentes eran seguridad privada o federales. The Associated Press dejó mensajes con el Departamento de Policía de Tucson y la operación del ICE en Arizona.

No Kings

Las protestas de esta semana están llevando a las manifestaciones "No Kings" que los organizadores dicen están planeadas en casi 2000 ubicaciones en todo el país, desde bloques de ciudades hasta pequeños pueblos, escalinatas de tribunales hasta parques comunitarios, según el sitio web del movimiento.

Los organizadores planean una marcha y mitin insignia en Filadelfia, pero no hay protestas programadas para llevarse a cabo en Washington D.C., donde se llevará a cabo el desfile militar.

En Florida, el fiscal general del estado, James Uthmeier, advirtió que cualquier manifestante de "No Kings" que se vuelva violento será tratado con severidad.

"Si quieres prender fuego a las cosas y poner a la gente en peligro, vas a cumplir tiempo. No toleramos disturbios", dijo Uthmeier el jueves.

Los fiscales federales también están observando.

En un mensaje enviado el jueves, un funcionario del Departamento de Justicia dijo a los fiscales federales de todo el país que prioricen los casos contra manifestantes que participen en violencia y destrucción. El correo electrónico menciona varios cargos federales potenciales, incluyendo asalto, desorden civil y daño a la propiedad del gobierno.

Gobernadores y la Guardia Nacional

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, movilizaron soldados de la Guardia Nacional en sus estados previo a las protestas planeadas para el fin de semana.

Abbott dijo que más de 5000 elementos de la Guardia Nacional y más de 2000 policías estatales estarán listos para asistir a las fuerzas del orden locales si fuera necesario.

Se planean varias manifestaciones "No Kings" en Texas, incluyendo en San Antonio, Houston, Dallas y Austin. Hubo breves enfrentamientos entre manifestantes y la policía que utilizó irritantes químicos durante las manifestaciones en Austin y Dallas a principios de la semana. La policía en Austin realizó alrededor de una docena de arrestos.

Los alcaldes de San Antonio y Austin han dicho que no pidieron ayuda de la Guardia Nacional.

En el anuncio, Kehoe señaló que su decisión era una "medida de precaución" y no proporcionó niveles específicos de tropas o deberes. Su orden autorizó al liderazgo de la guardia a convocar a tantos miembros como sea necesario.

Abbott y Kehoe contrastan fuertemente con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha discutido públicamente con Trump sobre la decisión del presidente de enviar soldados de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles, donde las manifestaciones volátiles se han contenido principalmente a una sección de cinco cuadras del centro.

Los otros 22 gobernadores demócratas firmaron una declaración apoyando a Newsom, calificando el despliegue de la Guardia Nacional y las amenazas de enviar marines como "un alarmante abuso de poder".

____ Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer en Washington; Curt Anderson en Tampa, Florida; Jacques Billeaud en Phoenix; David Lieb en Jefferson City, Missouri; Rio Yamat en Las Vegas, y Lisa Baumann y Gene Johnson en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.