Aumentan ventas de viviendas en EEUU gracias a menores tasas hipotecarias

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos aumentaron el mes pasado al ritmo más rápido desde febrero, ya que las tasas hipotecarias más bajas ayudaron a atraer a más compradores al mercado.

Las ventas de viviendas existentes subieron un 1,2% en octubre con respecto al mes anterior, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,10 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las ventas aumentaron un 1,7% en comparación con octubre del año pasado. La última cifra de ventas superó el ritmo de aproximadamente 4,09 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

El precio medio nacional de venta aumentó un 2,1% en octubre en comparación con el año anterior, alcanzando los US$415.200. Este es el vigésimo octavo mes consecutivo en que los precios de las viviendas han aumentado de manera anual.

El mercado inmobiliario ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. Las ventas de viviendas previamente ocupadas cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años.

Las ventas han permanecido lentas este año, pero han recibido un impulso este otoño, ya que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años disminuyó a su nivel más bajo en más de un año.

Aun así, la asequibilidad y la incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral siguen siendo obstáculos significativos para muchos aspirantes a propietarios después de años de precios de viviendas en constante aumento.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.