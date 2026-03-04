Aumentan vuelos de repatriación por cierre espacio aéreo Oriente Medio, con miles de personas varadas

Por Joanna Plucinska, Federico Maccioni y Julie Zhu

LONDRES/DUBÁI/HONG KONG, 4 mar (Reuters) -

Decenas de vuelos de repatriación tenían previsto partir de Oriente Medio el miércoles, mientras los gobiernos se apresuran a traer de vuelta a casa a decenas de miles de ciudadanos varados en medio de la intensificación del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

El miércoles, los cielos de la mayor parte de Oriente Medio permanecían vacíos de aviones comerciales, y los principales centros de transporte del golfo Pérsico, incluyendo el aeropuerto internacional más transitado del mundo, en Dubái, permanecían cerrados en su mayor parte por quinto día consecutivo, en la mayor interrupción del tráfico aéreo desde la pandemia del COVID-19.

Los primeros vuelos de repatriación debían partir hacia Reino Unido y Francia el miércoles, y Emiratos Árabes Unidos abrió corredores especiales para permitir que algunos ciudadanos regresen a casa. Normalmente, miles de vuelos comerciales despegarían diariamente de la región.

Los turistas varados y algunos expatriados también han intentado encontrar su propia salida.

"Lo estamos haciendo con cautela", dijo el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure. El Gobierno francés dijo que para el miércoles estaban previstos varios vuelos de repatriación para sus ciudadanos, de los cuales unos 400.000 se encuentran en la región.

Un vuelo chárter británico partirá de Omán el miércoles por la noche, dando prioridad a los ciudadanos británicos vulnerables, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, dijo que todas las rutas hacia y desde Dubái permanecerán suspendidas hasta el 7 de marzo y que está operando un horario de vuelos "limitado" desde el Aeropuerto Internacional de Dubái y desde el Aeropuerto Internacional Maktoum.

El Gobierno de Nueva Zelanda dijo que espera que un total de 121 vuelos de repatriación salgan del aeropuerto internacional de Dubái el miércoles.

Mientras tanto, Qantas

operaba vuelos adicionales para repatriar a los británicos atrapados en Australia, pero tendría que hacer una escala para repostar en Singapur como alternativa a los hubs habituales de Oriente Medio.

Con el espacio aéreo muy restringido, muchas aerolíneas están llevando combustible adicional o haciendo paradas extra para repostar, como medida de precaución ante posibles cambios repentinos de ruta o trayectorias de vuelo más largas a través de corredores más seguros.

Las acciones de las aerolíneas se mostraban menos volátiles el miércoles, tras las caídas porcentuales de dos dígitos de los últimos días, que borraron decenas de miles de millones de dólares del valor de mercado de las compañías aéreas.

Lufthansa subía un 3% a las 1306 GMT, mientras que Qantas perdió un 2,7%, tras haber perdido más del 10% de su valor en lo que va de semana. ICAG

, propietaria de British Airways, ganaba un 2% tras perder más de un 13% en los últimos tres días.

Los ejecutivos de las aerolíneas han afirmado que la tripulación y los pilotos se encuentran ahora dispersos por todo el mundo, lo que complica el proceso de reanudación de los vuelos cuando se reabra el espacio aéreo. El aumento de los precios del petróleo también se sumará a los costos de las compañías aéreas.

Los analistas afirman que los vuelos se encarecerán si las rutas más largas se convierten en la única opción para las compañías aéreas internacionales.

El golfo Pérsico es también un importante centro de transporte aéreo de mercancías, lo que supone una presión adicional para las rutas comerciales internacionales tras la interrupción de las rutas marítimas del mar Rojo.

Las acciones de las aerolíneas estadounidenses United Airlines

, American Airlines y Delta Air Lines

mejoraban cerca de un 1%, mientras que las de Southwest Airlines

bajaban levemente.

La mayoría de las acciones de las aerolíneas asiáticas recortaron las pérdidas registradas a principios de semana, aunque las acciones de Korean Air Lines

declinaron un 7,9% tras haber bajado un 10,3% el martes.

Los precios del petróleo han subido mucho esta semana, con un aumento cercano al 14% del crudo Brent desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que podría elevar los costos de combustible para las aerolíneas.

Se espera que las operaciones de cobertura ayuden a mitigar parte del aumento de los costos.

"Las últimas previsiones indican que las aerolíneas han cubierto alrededor del 50% de sus necesidades de combustible para aviones. En general, deberían poder repercutir el resto del aumento de precios a los pasajeros", afirmó Lorraine Tan, directora de investigación de renta variable para Asia de Morningstar.

(Reporte de Julie Zhu en Hong Kong, Alessandro Parodi en Gdansk, Lucy Craymer y Federico Maccioni en Dubái, Shivansh Tiwary y Roushni Nair en Bangalore y Li Gu en Shanghái; escrito por Joanna Plucinska; editado en español por Carlos Serrano)