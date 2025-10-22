LA NACION

Aumento de préstamos de bancos de EEUU a acreedores privados puede plantear riesgos, dice Moody's

22 oct (Reuters) - Los préstamos de los bancos estadounidenses a proveedores privados de crédito han aumentado hasta casi US$300.000 millones, según un informe de Moody's, y la agencia de calificación advirtió que los prestamistas más pequeños podrían enfrentarse a mayores riesgos si se debilitan las normas de suscripción.

Según el informe, los préstamos a instituciones financieras no depositarias (IFND) representan ahora el 10,4% del total de préstamos bancarios, casi tres veces más que el 3,6% de hace una década. El agresivo crecimiento superó todas las demás actividades de préstamo desde 2016, agregó.

Los inversores han estado preocupados por las tensiones más amplias en el sector financiero después de que algunos bancos regionales, incluido Zions Bancorp, señalaron problemas de préstamos incobrables y presuntos fraudes en las últimas semanas.

Además de la exposición a proveedores privados de crédito, en junio había otros US$285.000 millones en préstamos a fondos de capital riesgo, y US$340.000 millones en compromisos no utilizados a disposición de estos prestatarios, según Moody's.

Los analistas consideran que los recientes episodios son acontecimientos idiosincrásicos más que una preocupación sistémica por la calidad del crédito. Los altos ejecutivos bancarios también han restado importancia al riesgo de los préstamos privados. (Reporte de Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

