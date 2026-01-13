Aumento de producción de petróleo en Venezuela generará beneficios limitados a corto plazo: AIE

SANDEFJORD, Noruega, 13 ene (Reuters) - Un aumento de la producción de petróleo ⁠en Venezuela ⁠tras años de abandono del sector llevará tiempo y solo reportará beneficios limitados ⁠a corto plazo, ‌afirmó ​el martes el economista jefe de la ​Agencia Internacional de Energía.

El presidente Donald Trump ha ‌instado a las empresas energéticas ‌estadounidenses a invertir 100.000 ​millones de dólares para reconstruir la industria petrolera de Venezuela, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron días atrás al presidente Nicolás Maduro en Caracas.

"En nuestra opinión, es probable que las implicaciones a corto plazo (de ⁠los acontecimientos en Venezuela) sean relativamente limitadas", dijo Tim Gould, ​Economista Jefe de Energía de la AIE, en una conferencia sobre energía celebrada en Noruega.

Venezuela posee las mayores reservas estimadas de petróleo del mundo, pero su producción de crudo se mantiene a una fracción ⁠de su capacidad debido a décadas de mala gestión, ​falta de inversión y sanciones, de acuerdo a datos oficiales.

"Me parece un poco engañoso cuando se habla ‍de que Venezuela tiene las mayores reservas o recursos de petróleo. Como todos sabemos, no son fáciles de producir ni de llevar al mercado", afirmó Gould.

La "anticuada infraestructura petrolera" de ​Venezuela necesita mucha inversión antes de que pueda empezar a llevar estos recursos al mercado, añadió. (Reporte de Nerijus Adomaitis y ‍Nora Buli. Editado en español por Javier Leira)