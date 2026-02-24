Aumento del precio de las viviendas unifamiliares en EE. UU. se desacelera en diciembre: FHFA

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) -

El aumento del precio de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos se ralentizó en diciembre, pero los economistas creen que la escasez de oferta podría impedir una caída generalizada de los precios a nivel nacional.

Los valores de las casas subieron un 0,1% tras un incremento revisado al alza del 0,7% en noviembre, informó el martes la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Previamente se había informado de que los precios habían avanzado un 0,6% en noviembre.

Los precios aumentaron un 1,8% en los 12 meses a diciembre, tras ganar un 2,1% en noviembre. En el cuarto trimestre crecieron un 0,8%.

La oferta sigue siendo escasa, especialmente en el caso de las viviendas de gama básica, lo que sostiene los precios y mantiene el sueño de tener una vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para mejorar la asequibilidad de la vivienda.

Sin embargo, las agresivas políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump, que han elevado los precios de los materiales de construcción y los electrodomésticos y han reducido la oferta de mano de obra, han limitado la capacidad de los constructores para aumentar la construcción de viviendas, según economistas y grupos comerciales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes

los aranceles de importación de Trump, que aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. El republicano impuso rápidamente un arancel global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, antes de subir la tasa al 15% el sábado.

Los terrenos edificables también son escasos debido a las regulaciones estatales y locales. Aunque las tasas hipotecarias han bajado en las últimas semanas, los economistas ven un margen limitado para nuevas reducciones, citando la preocupación por la deuda del Gobierno federal, que mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Las tasas hipotecarias siguen el comportamiento de los retornos de los bonos del Tesoro a 10 años. Las condiciones del mercado laboral también se mantienen muy flojas como para estimular la demanda.

La inversión residencial, que incluye la construcción y la venta de viviendas, se ha contraído durante cuatro trimestres consecutivos. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)