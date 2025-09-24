Aumento drástico de sequías del 'día cero': atención al Mediterráneo

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El calentamiento global está acelerando el riesgo de sequías plurianuales que pueden provocar una escasez hídrica extrema, amenazando la disponibilidad de agua ya en las próximas décadas. La región mediterránea tendrá la mayor exposición urbana. Un estudio del Centro IBS de Física del Clima (ICCP) de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur) utilizó simulaciones de modelos climáticos de última generación para determinar el momento en que la demanda local de agua superará el suministro regional proveniente de las precipitaciones, ríos y embalses.

Este momento se conoce comúnmente como Sequía del Día Cero (DZD por sus siglas en inglés). Ciudades como Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 2018 y Chennai (India) en 2019 ya han estado cerca de condiciones de DZD, lo que pone de relieve la creciente vulnerabilidad de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura.

Comprender dónde y cuándo surgirán estas condiciones es crucial para desarrollar estrategias eficaces de gestión del agua para las comunidades rurales y urbanas. El nuevo estudio muestra que la frecuencia de DZD aumentará drásticamente en las próximas décadas, mucho antes de lo previsto.

Los modelos climáticos utilizados por los autores se basaron en los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero SSP3-7.0 y SSP2-4.5. Centrándose en los extremos hidrológicos compuestos, como los déficits prolongados de precipitaciones, la reducción del caudal fluvial y el aumento del consumo de agua, pero excluyendo los depósitos de agua subterránea, el estudio identifica importantes focos de DZD en el Mediterráneo, el sur de África y partes de Norteamérica. Las zonas urbanas son particularmente vulnerables.

CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO, ENTORNO URBANO MÁS EXPUESTO

Según las simulaciones, es probable que DZD surjan en el 35% de las regiones vulnerables ya en los próximos 15 años. Para finales de este siglo, las condiciones de DZD podrían amenazar a unos 750 millones de personas en todo el mundo, incluyendo 470 millones de residentes urbanos y 290 millones de personas en zonas rurales. Se proyecta que la región mediterránea tendrá la mayor exposición urbana, mientras que el norte y el sur de África y partes de Asia se enfrentan a los impactos rurales más graves.

Nuestro estudio demuestra que el calentamiento global provoca y acelera las condiciones de sequía de Día Cero en todo el mundo. Incluso si alcanzamos el objetivo de 1,5 °C, cientos de millones de personas seguirán enfrentándose a una escasez de agua sin precedentes, afirma en un comunicado el candidato a doctorado Ravinandrasana, primer autor del estudio.

Según nuestros cálculos, y debido a la creciente gravedad del estrés hídrico, el 14% de los principales embalses de agua podrían secarse ya durante sus primeros eventos de sequía de Día Cero, con graves consecuencias para los medios de vida de las personas, afirma el autor correspondiente, el profesor Christian Franzke, del Centro de Física del Clima del IBS. Las sequías de Día Cero ya no son un escenario lejano: ya están ocurriendo. Sin una adaptación inmediata y una gestión sostenible del agua, es probable que cientos de millones de personas se enfrenten a una escasez de agua sin precedentes en el futuro, afirma Ravinandrasana.