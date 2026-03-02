Aumento precio aluminio dependerá de duración de la interrupción en estrecho de Ormuz: Goldman Sachs

2 mar (Reuters) -

Goldman Sachs afirmó el lunes que los mayores riesgos para el aluminio provienen de posibles interrupciones en las rutas de exportación y el acceso a las materias primas a través del estrecho de Ormuz, y señaló que el efecto sobre los precios debería ser limitado si las interrupciones en el transporte marítimo son breves. El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subió a su nivel más alto en más de un mes tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Irán.

Aproximadamente 150 barcos se encuentran varados alrededor del estrecho de Ormuz, la principal arteria marítima entre Asia y Europa, después de que el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el lunes a la televisión estatal que cualquier embarcación que intentara transitar por el estrecho sería incendiado.

La mayor parte del aluminio producido en Oriente Medio se exporta a Estados Unidos y Europa. Goldman, en una nota publicada el lunes, afirmó que el mercado ya está cotizando muy por encima de su valor razonable, pero que los precios podrían seguir subiendo «sustancialmente» si las interrupciones persisten durante un mes.

Goldman Sachs estimó que un mes de pérdida total de producción en la región reduciría las existencias mundiales de aluminio del primer trimestre de 2026 de 51 a 48 días.

Si a esto se suma el aumento de los precios de la energía, podría justificarse temporalmente un precio de US$3.600, unos US$400 por encima del precio al contado, para mantener los márgenes de tendencia en relación con las existencias.

El banco añadió que su hipótesis de base sigue siendo que el aluminio de la LME alcance una media de US$3.150 en la primera mitad de este año, y señaló que ve un importante potencial alcista para las primas del aluminio europeo. (Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)