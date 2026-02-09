Aumento producción petróleo de Faja del Orinoco eleva total a 1 millón bpd en Venezuela: fuentes

9 feb (Reuters) - La estatal venezolana PDVSA ha revertido la mayoría de los recortes de producción que había ordenado en sus propios campos y empresas mixtas en la principal región petrolera del país, la Faja del Orinoco, lo que ha elevado la producción total del país a cerca de 1 millón de barriles por día (bpd), informaron fuentes cercanas a las operaciones.

El país miembro de la OPEP tuvo que recortar la producción de crudo, su principal fuente de ingresos, tras un bloqueo impuesto en diciembre por Washington para presionar al presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado a principios de enero en un operativo de las fuerzas especiales estadounidenses.

El bloqueo dejó millones de barriles de crudo exportable estancados en tanques y buques en el país, lo que obligó a aplicar recortes de producción que PDVSA ha comenzado a revertir a medida que las exportaciones se recuperan cerca de niveles normales.

La región del Orinoco produce ahora poco más de 500.000 bpd tras los aumentos del fin de semana en varios proyectos, según las fuentes, más de 100.000 bpd por encima de los niveles de principios de enero.

Las casas comerciales Trafigura y Vitol recibieron licencias estadounidenses iniciales el mes pasado para exportar y comercializar millones de barriles de petróleo como parte de un acuerdo de suministro de US$2.000 millones entre Caracas y Washington.

El Departamento del Tesoro también emitió licencias generales en las últimas semanas, autorizando a empresas estadounidenses a exportar petróleo venezolano y suministrar combustibles al país. Se espera que a estas licencias les sigan otras autorizaciones para la exploración y producción de petróleo en el país, informaron fuentes independientes.

Las licencias han ayudado a desenredar las exportaciones, liberando crudo y combustibles en inventario, proporcionando diluyentes necesarios para el petróleo extrapesado de Venezuela y permitiendo a PDVSA impulsar la producción, especialmente en la Faja del Orinoco, indicaron las fuentes. (Reporte de Reuters y Marianna Parraga, editado por Javier Leira)