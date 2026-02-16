¿Aún de élite? Harper a disgusto con su evaluación de 2025 de parte de Dombrowski

CLEARWATER, Florida, EE.UU. (AP) — El primera base de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, afirmó el domingo que “todavía le parece algo alocado” que el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, sugiriera en octubre que el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional quizá ya no sea un jugador de élite.

Harper señaló que no se sintió motivado por los comentarios de Dombrowski. Agregó que no entendía por qué Dombrowski hizo pública su evaluación de la temporada y la postemporada de Harper.

“No me motivo con ese tipo de cosas; para mí fue algo alocado toda la situación de que eso pasara. Creo que lo más importante para mí fue que cuando nos reunimos por primera vez con esta organización dijeron: ‘Siempre vamos a mantener las cosas dentro de casa y esperamos que tú hagas lo mismo’, así que cuando eso no ocurrió, como que me descolocó un poco, así que no sé. Supongo que es parte de esto. Fue una situación algo alocada”, dijo Harper a los reporteros.

El OPS de .844 de Harper fue el más bajo desde 2016, y su promedio de .261 fue el peor desde 2019. Harper, de 33 años, tiene seis temporadas restantes de su contrato de 330 millones de dólares por 13 años. Conectó 27 jonrones e impulsó 75 carreras en la temporada regular de 2025 y se fue de 15-3 sin carreras impulsadas en la derrota de los Filis en cuatro juegos ante los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los números de Harper llevaron a Dombrowski a concluir que fue una buena temporada, pero por debajo de sus niveles de MVP de 2015 con Washington y de 2021 con los Filis.

“¿Puede volver a subir al siguiente nivel? Realmente no sé la respuesta. Él es quien lo va a determinar más que nada. No creo que esté satisfecho con el año que tuvo. De nuevo, no fue un mal año. Pero cuando pienso en Bryce Harper, piensas en élite, piensas en uno de los 10 mejores jugadores del béisbol, y no creo que encajara en esa categoría”, señaló Dombrowski tras la temporada pasada.

Una lesión en la muñeca obligó a Harper a perderse un mes. Aun así, coincidió en que su producción no estuvo a la altura de sus estándares.

“Obviamente, no tuve el año que quería. Obviamente, no tuve la postemporada que quería. Mis números no estaban donde debían estar. Lo sé y no necesito que me motiven para ser grandioso en mi carrera ni nada más. Así que eso simplemente no es un factor de motivación para mí. Que Dave saliera a decir esas cosas, todavía me parece algo alocado”, señaló Harper.

Harper tiene un promedio de bateo de .280 con 363 jonrones en 14 temporadas en las Grandes Ligas, incluidas siete con los Filis. Si se toma en cuenta el tiempo que se perdió por la lesión en la muñeca, su producción la temporada pasada no fue un descenso drástico respecto a su campaña de 2024, cuando terminó sexto en la votación al MVP de la Liga Nacional tras batear para .280 con 30 jonrones y 87 carreras impulsadas, además de conseguir su cuarto premio Silver Slugger y ser seleccionado a su octavo Juego de Estrellas.

