Aún de luto, Depeche Mode se reencontrará con unos "dolorosos" fantasmas durante la gira

Martin Gore, cofundador de Depeche Mode y su principal compositor, se prepara para ver fantasmas durante la gira mundial del grupo británico, tras el deceso de su compañero Andy Fletcher, declaró el miércoles en una entrevista con AFP.

El repentino deceso del teclista Fletcher en mayo, tras cuatro décadas trabajando juntos, continúa atormentando al grupo, que el martes anunció en Berlín la publicación de un nuevo álbum en 2023 seguida de una gira mundial, la primera en cinco años.

"A Andy le encantaban los bares de los hoteles. Cuando viajemos por el mundo, espero verle sentado en los bares de los hoteles con una pinta delante de él. No puedo evitarlo", afirmó Gore, de 61 años.

"Lo comprendí al entrar en el hotel de Berlín, cuando vi el bar en el que lo había visto tantas veces, que esto ocurrirá de nuevo durante nuestra próxima gira", explicó el músico.

"Me di cuenta de que iba a ser mucho más doloroso de lo que había imaginado", reconoció.

Titulado "Memento Mori", el 15º álbum de estudio del grupo saldrá a la venta en marzo de 2023.

Inspirado en la pandemia y en la pérdida de Fletcher, fallecido a los 60 años a raíz de una disección aórtica, el disco precederá a una gira, la 19º del grupo, que empezará en Sacramento (California, Estados Unidos) y que los llevará a ciudades como Londres, Berlín y París.

"De alguna manera, su deceso cimentó el título del álbum", explicó Gore. "Pensábamos que se trataba de un buen título de todas formas, después de su muerte, parecía realmente apropiado".

- "Interesantes" para los jóvenes -

Depeche Mode ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo. Entre sus mayores éxitos se encuentra "Just can't get enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again" o "Walking in my Shoes".

Pioneros del pop electrónico de principios de los 80, hicieron que ese género evolucionara hasta abrirse a las guitarras en los años 90.

Gore contó que muchos temas del nuevo álbum están inspirados en su 60º cumpleaños y el creciente sentimiento de su propia finitud.

Pero le reconforta ver que también a las nuevas generaciones les gusta la música de la banda, tanto los clásicos como sus canciones más recientes.

"Si tienes unos padres a los que les gusta verdaderamente un grupo y ponen su música todo el tiempo y esta está medianamente bien, los chicos también la escucharán todo el tiempo", dijo Gore.

"Es una de las mejores teorías para explicar porqué tenemos tantos jóvenes en nuestros conciertos, e incluso esperando delante del hotel para vernos. Cada vez, esto es una verdadera sorpresa", añadió.

Según él, el grupo se sigue considerando como un pionero de la música electrónica, una forma de no caer en la nostalgia.

"Siempre hemos intentado seguir [los avances tecnológicos] y, para nosotros, siempre ha sido importante contar con jóvenes prometedores para que hagan nuestros remixes y seguir estando a la vanguardia", señaló.

"Creo que eso nos permite seguir siendo interesantes para la joven generación", concluyó.

