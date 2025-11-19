Aún estamos lejos de un acuerdo en la COP30, dice ministra de Francia
La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, estimó el miércoles que los países que participan en la COP30 en Belém todavía están "lejos" de un acuerdo, aunque se...
La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, estimó el miércoles que los países que participan en la COP30 en Belém todavía están "lejos" de un acuerdo, aunque se dijo "más optimista" que la víspera.
"No, no habrá una decisión de la COP hoy. No veo cómo podría ocurrir. Sin embargo, hubo un poco de movimiento, sí. Pero aún estamos lejos de lograrlo. Porque para nosotros es un paquete global", dijo la ministra a la AFP a la salida de una reunión de coordinación con sus homólogos europeos.
La conferencia de la ONU sobre el clima, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil, concluye el viernes por la noche.
