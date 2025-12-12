Aún no hay acuerdo sobre los cazas europeos tras la reunión de ministros, según fuentes

BERLÍN/PARÍS, 12 dic (Reuters) -

Los ministros de Defensa de Alemania, Francia y España han aplazado los debates sobre el conflictivo proyecto de aviones de combate europeos hasta la reunión de los líderes gubernamentales de la próxima semana, tras unas conversaciones poco concluyentes en Berlín, según informaron fuentes cercanas.

Boris Pistorius, de Alemania, Catherine Vautrin, de Francia, y Margarita Robles, de España, se reunieron el jueves en Berlín para discutir el destino del proyecto FCAS, cuyo futuro pende de un hilo debido a las disputas industriales. La francesa Dassault Aviation y Airbus, con respaldo de Alemania y España, están enfrentadas por la tecnología y el control industrial, cuestiones que amenazan con hacer descarrilar el proyecto de €100.000 millones para renovar el poder aéreo de aquí a 2040.

Tres fuentes afirmaron que no se había tomado ninguna decisión en las conversaciones ministeriales de Berlín, que se celebraron pocas semanas antes del plazo de fin de año fijado por el canciller alemán Friedrich Merz para decidir los próximos pasos.

"Seguimos manteniendo conversaciones confidenciales", dijo un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Un portavoz del Gobierno añadió que el objetivo sigue siendo llegar a un acuerdo antes de finales de año.

Francia no ha fijado públicamente un plazo firme para acordar la siguiente fase del proyecto, que implica aumentar el gasto para construir un demostrador que vuele.

Un portavoz del Gobierno francés dijo que la reunión de Berlín era un "encuentro de trabajo que nos ha permitido reafirmar nuestra voluntad de seguir trabajando conjuntamente en el FCAS".

La exigencia de avances se produce tras la creciente presión para salvar el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), o SCAF en francés, que se lanzó hace más de ocho años, pero que está estancado por rivalidades industriales.

Se espera que Merz y el presidente francés Emmanuel Macron busquen una solución cuando se reúnan la próxima semana, junto con una reunión de líderes de la Unión Europea del 17 al 19 de diciembre.

Un legislador alemán sugirió el martes que un enfoque en las capacidades de la red de datos, conocida como "Nube de Combate", y en los sistemas no tripulados podría salvar el proyecto, centrándose cada país en su propio caza principal bajo un paraguas común.

(Información de Sabine Siebold, Christian Kraemer, John Irish, Tim Hepher; edición de Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)