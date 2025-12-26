Aunque Broncos superaron a los Chiefs el Día de Navidad, necesitan ayuda para ganar su división

DENVER (AP) — Incluso después de que los Broncos de Denver aseguraran un lugar en los playoffs a principios de este mes, el entrenador Sean Payton seguía insistiendo en que no habían logrado ninguno de sus objetivos, que comienzan con un título de división y terminan con un desfile del Super Bowl.

Pero el jueves dieron un gran paso en esa dirección con una victoria de 20-13 en Kansas City. Sin embargo, incluso con un récord de 13-3, los Broncos no han alcanzado ninguno de los objetivos que delinearon en el campamento de entrenamiento.

Eso podría cambiar el sábado si los Chargers de Los Ángeles pierden en casa contra los Texans de Houston, y con lo que los Broncos ganarían su primer título de la AFC Oeste desde 2015.

Cuando se le preguntó si sería extraño asegurar el título mientras están sentados en el sofá, el entrenador de los Broncos, Sean Payton, se rió.

“No”, dijo. "Será relajante, será agradable".

De cualquier manera, es probable que los Broncos tengan que vencer a los Chargers (11-4) en casa el próximo fin de semana por primera vez en cuatro intentos desde que Jim Harbaugh asumió como entrenador de Los Ángeles para que Denver asegure el primer puesto de la AFC y un descanso en la primera ronda de los playoffs.

Un desliz contra los Chargers enviaría a los Broncos hasta el quinto lugar en el campo de playoffs de la AFC y jugando de visita en la primera ronda.

La victoria de los Broncos en el Estadio Arrowhead fue su primera en Kansas City desde el 17 de septiembre de 2015, pero eso no estaba en sus mentes.

“No, porque esos son los demonios de otra persona”, explicó Payton. “Escuché eso todo el tiempo en Nueva Orleans, ‘Nunca has ganado un partido de playoffs’. Ese no es este equipo. No puedes luchar contra esos otros demonios”.

Qué funciona

El novato RB RJ Harvey atrapó un pase de touchdown de una yarda con 1:45 por jugar que resultó ser la diferencia. Fue su duodécimo touchdown. Llegó después de una infracción de Chris Jones en cuarta y dos en la yarda nueve de los Chiefs cuando los Broncos planeaban tomar una penalización por retraso y patear un gol de campo para desempatar el juego.

“Estaba cubierto inicialmente, luego subió. Tiene habilidades de receptor", dijo Payton. “...No pude ver el ángulo y escuché el aplauso. Dije: ‘Por favor, dime que eso no es una intercepción’. Fue lo suficientemente fuerte como para que no supiera si era el aplauso de Kansas City. Afortunadamente, fue el aplauso de los Broncos. Estoy seguro de que fue un gran lanzamiento y recepción”.

Necesita ayuda

Los Broncos podrían usar algo de ayuda de los Texans. Si Houston vence a Los Ángeles el sábado, Denver tendrá su primera corona de división en una década y podrá albergar un partido de playoffs.

