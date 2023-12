El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, afirmó estar "de acuerdo" con el del Real Madrid, Florentino Pérez, con la Superliga y en "poner en la misma mesa a empresarios de verdad", ya que el fútbol europeo actual "está administrado por personas sin visión".

"La primera (Superliga) fue un movimiento equivocado, que, sin embargo, llevó a ese cambio. Ahora hay que hacer un razonamiento serio. Hablé con Florentino Pérez y estamos de acuerdo en poner en la misma mesa a los empresarios de verdad. El fútbol está administrado por personas sin visión", valoró el mandatario italiano en una entrevista a 'Corriere dello Sport' recogida para Europa Press.

Así, el conjunto italiano es de los pocos equipos que siguen a Real Madrid y FC Barcelona con el proyecto de la Superliga, tras el fallo de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerando ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la nueva competición.

De hecho, De Laurentiis propuso hacer una "'Serie E', de élite" en Italia, "con solo equipos de ciudades con un número relevante de hinchas". "Un Palermo con garantías económicas no puede ir a la Serie D, mientras que en la Serie A hay ciudades con 20.000 habitantes que solo venden 10.000 entradas. Cerramos la clasificación de la 'Serie E' con 14 plazas, sin descensos, como la NBA", comentó.

Además, confesó que, tras la marcha de Spalletti del banquillo, su primera opción fue Thiago Motta, pero "no estaba listo", por lo que se decantó por el español Luis Enrique Martínez. "Vinieron los suyos a la ciudad, pero me pidió muchísimo dinero. Estábamos casi de acuerdo, pero luego dijo que no, porque quería ganar todavía más", reveló.

"Llegué con el club en el puesto 550 y ahora estamos entre los primeros 15 equipos del mundo. Siempre invertí todas las ganancias, y cerré el último balance con 80 millones de beneficios y reservas por 154 millones. Ningún club italiano hizo esto", concluyó sobre su acción en el conjunto italiano.